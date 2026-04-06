غموض بشأن مشاركة هاري كين في قمة بايرن ميونخ وريال مدريد

- يواجه هاري كين غموضاً حول مشاركته مع بايرن ميونخ ضد ريال مدريد في دوري الأبطال بسبب إصابة طفيفة في الكاحل تعرض لها خلال مباراة ودية مع منتخب إنجلترا ضد اليابان. - رغم غيابه عن مباراة بايرن ضد فرايبورغ، ظهر كين في تدريبات الفريق، مما يشير إلى احتمالية مشاركته في التشكيلة الأساسية لمواجهة ريال مدريد. - سيؤجل مدرب بايرن ميونخ، فنسان كومباني، قراره بشأن مشاركة كين حتى مساء المباراة، مما يضيف مزيداً من التشويق للقمة الأوروبية المنتظرة.

واجه المهاجم الإنكليزي هاري كين (32 سنة) غموضاً كبيراً خلال الأيام الأخيرة بشأن مشاركته مع بايرن ميونخ الألماني في مواجهة ريال مدريد الإسباني في ذهاب قمة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها يوم السبت الماضي وخروجه بديلاً خلال مباراة لمنتخب بلده إنكلترا أمام اليابان ودياً.

وأكد نادي بايرن ميونخ الألماني في وقت سابق أن المهاجم الإنكليزي الهداف هاري كين (32 سنة) تعرض لإصابة طفيفة في الكاحل، من دون تأكيد مشاركته أمام ريال مدريد الإسباني في دوري الأبطال، ليبقى الغموض كبيراً قبل ساعات من القمة الأوروبية المنتظرة التي ستُقام يوم الثلاثاء المقبل في ملعب سانتياغو برنابيو.

وظهر هاري كين، الاثنين، في تدريبات نادي بايرن ميونخ الألماني تحضيراً لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال، ما يُشير إلى أنه سيكون حاضراً في التشكيلة الأساسية للنادي البافاري، وعليه، لن يغيب عن المواجهة القوية المنتظرة من أجل مساعدة فريقه متصدر البونسدليغا من أجل محاولة العودة بنتيجة كبيرة وجيدة قبل مواجهة الإياب يوم 15 إبريل/نيسان الجاري.

وكان كين تعرض لإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في أواخر شهر مارس/آذار الماضي، ما اضطره للانسحاب من المباراة الودية التي خسرها منتخب "الأسود الثلاثة" أمام اليابان بهدف نظيف على ملعب ويمبلي الثلاثاء الماضي خلال النافذة الدولية، وكان الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنكلترا، صرّح بأن كاين يعاني من إصابة طفيفة.

كما غاب الهداف التاريخي للمنتخب الإنكليزي عن الفوز الصعب لبايرن على فرايبورغ (3-2) في الدوري السبت، ورغم ابتعاده عن المستطيل الأخضر، ظهر كاين بمعنويات عالية خلال الحصة التدريبية التي استمرت مدة 15 دقيقة، والتي كانت مفتوحة للصحافة. وسيؤجل البلجيكي فنسان كومباني، مدرب عملاق بافاريا متصدر "البوندسليغا"، قراره بشأن مشاركة كين أساسياً أمام النادي الملكي حتى مساء يوم المباراة.