غلطة سراي يُهاجم التحكيم علناً: "الشر الكامن في داخلكم"

- نادي غلطة سراي التركي انتقد التحكيم علناً بعد فوزه على فنربخشة بثلاثية نظيفة، مشيراً إلى تجاهل ركلتي جزاء واضحتين، مما يعكس توتر العلاقات مع الاتحاد التركي لكرة القدم. - المواجهة بين غلطة سراي وفنربخشة تُعد من الأشد في تركيا، حيث وسّع غلطة سراي الفارق إلى سبع نقاط، مقترباً من حسم لقب الدوري للمرة الرابعة توالياً، بينما لم يُتوج فنربخشة منذ 2014. - شكاوى نزاهة التحكيم شائعة في الدوري التركي، حيث أوقف الاتحاد التركي سابقاً مدرب فنربخشة جوزيه مورينيو بسبب انتقاداته الحادة.

هاجم نادي غلطة سراي التركي التحكيم في بطولة الدوري التركي علناً عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نهاية القمة أمام نادي فنربخشة بالفوز بثلاثية نظيفة، ليقترب من حسم لقب الدوري لمصلحته في موسم 2025-2026.

ونشر الحساب الرسمي لنادي غلطة سراي التركي عبر موقع "إكس" انتقادات لاذعة للتحكيم خلال استراحة الشوطين، وكتب النادي التركي: "رغم هؤلاء الحكام، ما زلنا متقدمين بهدف نظيف"، وفي منشور آخر نُشر أيضاً، استمر الهجوم على التحكيم: "إننا نرى ما تفعلونه، ونرى خططكم، والشر الكامن في داخلكم".

كما نشر الحساب الناطق باللغة الإنكليزية للنادي تعليقاً جاء فيه: "لا تدع النتيجة تشتت انتباهك عن حقيقة أن الحكم وغرفة تقنية الفيديو تجاهلا ركلتي جزاء واضحتين لغلطة سراي في الشوط الأول"، وجاءت هذه الانتقادات العلنية بعد أيام قليلة من إعلان غلطة سراي تعليق علاقاته مع الاتحاد التركي لكرة القدم بسبب خلاف حول آلية اختيار الحكام للمباريات.

وتُعد المواجهة بين غلطة سراي وفنربخشة من الأشد في كرة القدم التركية، والتي تحظى باهتمام إعلامي عالمي كبير، ولهذا السبب رفض النادي السكوت على الأخطاء التحكيمية التي حصلت خلال المواجهة، مع العلم أن غلطة سراي المتصدر وسّع الفارق إلى سبع نقاط عن فنربخشة واقترب كثيراً من حسم لقب الدوري للمرة الرابعة توالياً، في حين لم يُتوج فنربخشة باللقب منذ عام 2014.

وأمست الشكاوى التي تتعلق بنزاهة التحكيم أمراً شائعاً في الدوري التركي الممتاز؛ إذ سبق للاتحاد التركي أن أوقف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة في الموسم الماضي، لمدة أربع مباريات بسبب انتقاداته الحادة لمسؤولي المباريات، ولكنها المرة الأولى التي يخرج فيها نادٍ تركي وينتقد التحكيم علناً كما فعل غلطة سراي.