غلطة سراي يُعاقب يوفنتوس بنجوم الكالتشيو السابقين

اقترب غلطة سراي التركي من التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إثر انتصاره، الثلاثاء، على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بنتيجة (5ـ2)، بعد لقاء مثير شهد الكثير من الأحداث، والتي أكدت في النهاية حُسن استعداد الفريق التركي، الذي يقدم مستويات جيدة في دوري أبطال أوروبا ويطمح إلى الذهاب بعيداً في المسابقة. وتعتبر النتيجة مفاجئة وتكشف حجم التراجع الذي عرفه مستوى الفريق الإيطالي الذي تكبد واحدة من أكبر الهزائم في مسيرته.

وشهد اللقاء تسابقاً وتلاحقاً في التهديف، فقد كانت المبادرة بالتسجيل من جانب غلطة سراي عبر غابرييل سارا، ولكن يوفنتوس عدّل سريعاً عبر الهولندي تيون كوبماينرس، قبل أن ينهي الشوط الأول متقدماً (1ـ2) بفضل نجمه الهولندي مجدداً. وعاد غلطة سراي بقوة في الشوط الثاني محرزاً أربعة أهداف، منها ثنائية للهولندي نواه لانغ، وهدف من ساشا بوي وآخر من دافنسون سانشيز. واستفاد الفريق التركي من الأخطاء التي ارتكبها دفاع الفريق الإيطالي طوال المباراة وخاصة في لقطة الهدف الرابع، كما أن يوفنتوس خاض معظم فترات الشوط الثاني تحت وطأة النقص العددي بعد طرد مدافعه كابال.

واستفاد غلطة سراي من قدرات عددٍ من اللاعبين الذين مروا بالدوري الإيطالي في المواسم الماضي، وخاصة الهولندي الذي كان لاعباً في صفوف نادي نابولي خلال بداية الموسم، غير أنه فشل في التألق بمنافسات الكالتشيو ليرحل إلى النادي التركي، ونجح في إظهار قدراته التهديفية في هذه المباراة، كما كان النيجيري فيكتور أوسيمين متألقاً وخاصة في لقطة الهدف الرابع، إضافة إلى صناعته الهدف الخامس، في الوقت الذي تألق فيه توريرا بوسط الميدان الذي كانت له تجارب في الكالتشيو، ودفع مدرب غلطة سراي خلال الفترة الثانية بولفريد سنغو الذي لعب سابقا لنادي تورينو وكذلك مارو إيكاردي الذي كان هداف إنتر ميلانو.