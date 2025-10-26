غلطة سراي يقدم لفتة إنسانية عنوانها أطفال فلسطين

- نادي غلطة سراي يُبرز لفتة إنسانية باستضافة أطفال فلسطينيين لحضور مباراة ضد غوزتيبي، حيث رافقوا اللاعبين إلى الملعب وسط ترحيب حار من رئيس النادي، مما أضفى عليهم السعادة رغم معاناتهم من الحرب في غزة. - نشر النادي فيديو يظهر الأطفال يلعبون في غرف تغيير الملابس ويلتقطون الصور مع اللاعبين، بينما دعمت الجماهير القضية الفلسطينية برفع شعارات تدعو لوقف الإبادة في غزة. - جماهير غلطة سراي تميزت برفع "تيفو" ضخم في دوري الأبطال، مطالبة العالم بالتدخل لوقف الحرب ضد الفلسطينيين.

خطف نادي غلطة سراي الأضواء بعدما قدم لفتة إنسانية، عقب استضافته أطفالاً من فلسطين من أجل حضور المواجهة التي انتصر فيها على ضيفه فريق غوزتيبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

ونشر نادي غلطة سراي التركي مقطع فيديو على حسابه في منصة إكس يُظهر عدداً من أطفال فلسطين، قام باستضافتهم في مقر الفريق لمرافقة رفاق النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، حتى يدخلوا إلى الملعب قبل بداية اللقاء ضد ضيفهم غوزتيبي، إذ ظهر رئيس النادي مرحباً بالصغار، الذين ظهرت عليهم علامات السعادة والفرح، رغم المعاناة التي عاشوها،بسبب حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وعلق نادي غلطة سراي على التسجيل المصور بقوله: "نتمنى أن يحيا الأطفال مبتسمين دائماً، ويعيشوا في عالم حر ومسالم"، فيما ظهر الصغار وهم يلعبون في غرف تغيير الملابس، ويرافقون نجوم بطل الدوري التركي الممتاز إلى الملعب، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين والمسؤولين، فيما واصلت جماهير الفريق دعم القضية الفلسطينية عبر رفعها العديد من الشعارات في المدرجات التي تدعو إلى وقف الإبادة الجماعية بحق الأبرياء في قطاع غزة.

يُذكر أن جماهير نادي غلطة سراي التركي قد خطفت الأضواء وبقوة بعدما رفعت "تيفو" ضخماً للغاية في المواجهة الماضية لفريقهم بدوري أبطال أوروبا، وطالبت العالم بضرورة التدخل لوقف حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة والضفة الغربية والمدن المحتلة في فلسطين.