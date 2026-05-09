غلطة سراي يتوج بلقب الدوري التركي للمرة الـ27 في تاريخه

إسطنبول

09 مايو 2026   |  آخر تحديث: 10 مايو 2026 - 00:00 (توقيت القدس)
نجوم غلطة سراي يحتفلون بعد تحقيق اللقب، 9 مايو 2026 (عبد الحميد هوشباش/الأناضول)
- توج نادي غلطة سراي بلقب الدوري التركي الممتاز للمرة الـ27 في تاريخه والرابعة على التوالي بعد فوزه على أنطاليا سبور 4-2، مما رفع رصيده إلى 77 نقطة بفارق أربع نقاط عن فنربخشة.
- سجل أهداف غلطة سراي كل من ماريو ليمينا، فيكتور أوسيمين (هدفين)، وكان إيهان، ليحسموا اللقب قبل الجولة الأخيرة من المسابقة.
- يعتبر غلطة سراي الفريق الوحيد الذي حقق اللقب أربع مرات متتالية، مما يعزز مكانته في تاريخ الدوري التركي الممتاز.

توج نادي غلطة سراي بلقب بطولة الدوري التركي الممتاز للمرة الـ27 في تاريخه والرابعة على التوالي، بعدما حقق انتصاراً مستحقاً على مُضيفه أنطاليا سبور، بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من المسابقة المحلية.

ورفع نادي غلطة سراي رصيده إلى 77 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن ملاحقه فنربخشة، الذي بقي في المركز الثاني، الأمر الذي منح كتيبة المدرب أوكان بوروك حسم لقب الدوري التركي الممتاز، للمرة الرابعة على التوالي، والثانية في تاريخه، أي بعد ربع قرن وتحديداً عندما فعلها من موسم 1996-1997 حتى 1999-2000.

وتقدم أنطاليا عن طريق سونر ديكمن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما أدرك الغابوني ماريو ليمينا التعادل لغلطة سراي في الدقيقة 56، لكن عاد ديكمن ليضيف الهدف الثاني له ولأنطاليا سبور في الدقيقة 62، ثم أدرك النيجيري فيكتور أوسيمين التعادل لكتيبة المدرب بوروك في الدقيقة 66 من ضربة جزاء.

فنربخشة يقيل مدربه بعد الخروج من سباق المنافسة على لقب الدوري التركي

وسجل أوسيمين الهدف الثالث لغلطة سراي عند الدقيقة 88، ثم اختتم كان إيهان رباعية ناديه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليحسم رجال المدرب بوروك لقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، ويدخلوا تاريخ المسابقة المحلية، كونهم الفريق الوحيد الذي استطاع فعلها.

