غلطة سراي يتعرض لغرامة مالية بسبب أحداث نهائي السوبر

- فرض الاتحاد التركي لكرة القدم غرامة مالية على نادي غلطة سراي بقيمة 1.1 مليون ليرة تركية لرفضه تسلم الميداليات بعد خسارة نهائي كأس السوبر أمام فنربخشة، بالإضافة إلى غرامة إضافية بسبب سلوك جماهيره. - شهدت المباراة توتراً كبيراً بعد اقتحام مشجعي فنربخشة دقيقة الصمت حداداً على مهاجم غلطة سراي السابق، مما دفع غلطة سراي لعدم المشاركة في مراسم تسليم الميداليات. - يتصدر غلطة سراي الدوري التركي برصيد 42 نقطة، متقدماً بثلاث نقاط على فنربخشة الوصيف.

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عن تغريم نادي غلطة سراي بعد الأحداث التي شهدتها مواجهة كأس السوبر أمام منافسه فريق فنربخشة، حيث رفض الفريق تسلم الميداليات بعد نهاية المواجهة، ما تسبب بأزمة كبيرة وأصبحت الحادثة حديث الصحف الرياضية التركية.

وفرض الاتحاد التركي لكرة القدم، وفقاً لبيان رسمي نشره اليوم الجمعة، غرامة مالية على نادي غلطة سراي، قدرها 1,1 مليون ليرة تركية (حوالي 22 ألف يورو)، وذلك بسبب رفض المشاركة في تسلم الميداليات بعد خسارة نهائي كأس السوبر التركي أمام فنربخشة بهدفين نظيفين. كما ذكر الاتحاد التركي في بيانه أنّ غلطة سراي سيتعرض لغرامة إضافية بقيمة 22 ألف ليرة (حوالي 4,400 يورو) بسبب سلوك جماهيره في الملعب، وستُفرض على فنربخشة غرامة مالية قدرها 6600 يورو بسبب تصرفات مشجعيه خلال المواجهة.

وشهدت المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر التركي بين غلطة سراي بطل الدوري والكأس وفنربخشة وصيفه توتراً كبيراً على أرض الملعب وفي المدرجات. وتصاعد التوتر قبل المباراة حين اقتحم مشجعون لفنربخشة دقيقة الصمت حداداً على مهاجم غلطة سراي السابق جوكمان أوزديناك، الذي مثل الفريق بين 1967 و1980، بعد وفاته يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ورداً على هذا الموقف قرر النادي عدم المشاركة في مراسم تسليم الميداليات بعد المباراة، كما أوضح لاحقاً مدرب الفريق أوكان بوروك للصحافة.

يُذكر أن نادي غلطة سراي يتصدر بطولة الدوري التركي هذا الموسم برصيد 42 نقطة من 13 فوزاً وثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة فقط، وبفارق ثلاث نقاط عن نادي فنربخشة الوصيف صاحب الـ39 نقطة، في حين يحتل فريق طرابزون سبور المركز الثالث برصيد 35 نقطة.