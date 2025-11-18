غلام حديث مدينة نابولي.. تكريم خاص يضع الجزائري إلى جانب مارادونا

- تم اختيار فوزي غلام ليكون جزءاً من جدارية "التشكيلة التاريخية" لنادي نابولي، تكريماً لمسيرته المميزة كأحد أفضل الأظهرة اليسرى في الدوري الإيطالي، وتأثيره الكبير في فترة منافسة النادي على لقب "الكالتشيو". - رغم تعرضه لإصابتين خطيرتين في الرباط الصليبي، إلا أن إصرار غلام على العودة والقتال أكسبه احتراماً كبيراً من جماهير نابولي، مما يعكس اعترافاً ضمنياً بما قدمه للنادي. - لم يقتصر تأثير غلام على الملعب، بل شمل أيضاً مبادرات إنسانية داخل نابولي، مما عزز صورته كلاعب قريب من الناس، ليصبح جزءاً من تاريخ النادي بجانب أساطير مثل مارادونا.

اقتربت جدارية "التشكيلة التاريخية" لنادي نابولي من الاكتمال، بعدما أعلن الفنان الإيطالي جوريت عن اختيار الدولي الجزائري السابق فوزي غلام (34 عاماً) ليكون أحد عناصر اللوحة التي ستُعرض على جدار المدرج الجنوبي لملعب دييغو أرماندو مارادونا، ما يجعل المدافع الأيسر واحداً من الأسماء القليلة التي سيخلّدها النادي على جدرانه إلى جانب رموزه الأبرز، على غرار مارادونا نفسه.

وبحسب ما كشفته صحيفة "آل ماتينو" الإيطالية، فإن اختيار اسم غلام جاء تتويجاً لمسيرة خاصة صنعها اللاعب داخل نابولي، بعدما أصبح خلال سنوات تألقه واحداً من أفضل الأظهرة اليسرى في الدوري الإيطالي، وأكثر اللاعبين تأثيراً في تلك المرحلة التي نافس فيها النادي بقوة على لقب "الكالتشيو"، وهو الذي امتاز بتوزيعاته الدقيقة، واندفاعه البدني الكبير، وقدرته على التحكم في الرواق الأيسر، ما جعله يحظى بمكانة استثنائية لدى جماهير الجنوب الإيطالي.

ويمثل هذا التكريم اعترافاً ضمنياً بما قدمه غلام لنابولي، رغم أن مسيرته كانت مرشحة للمضي نحو مستويات أعلى لولا تعرضه لإصابتين خطيرتين في الرباط الصليبي، أوقفتا اندفاعة لاعب كان يُنظر إليه بوصفه أبرز ظهير أيسر في إيطاليا، وبينما شكلت تلك الإصابات نقطة تحول قاسية، فإن عودته المتكررة وإصراره على القتال رغم المعاناة صنعت علاقة احترام كبيرة بينه وبين جماهير النادي.

ولم يكن تأثير غلام مقتصراً على الملعب، إذ حرص خلال سنوات وجوده في نابولي على الانخراط في مبادرات إنسانية عديدة داخل المدينة، ومساندة العائلات الفقيرة والجمعيات المحلية، ما عزز صورته لاعباً قريب من الناس، وهو جانب لعب دوراً واضحاً في قرار تخليده على جدارية يشارك فيها لاعبون من حجم دييغو أرماندو مارادونا، وماريك هامسيك، وإيدسون كافاني ودريس ميرتينز.

وبهذا التكريم، يدخل فوزي غلام، لاعب المنتخب الجزائري السابق، دائرة اللاعبين "الخالدين" في تاريخ نابولي، إذ ستُضاف صورته إلى الجدار الذي يخلّد أساطير النادي، في خطوة تؤكد حجم الاثر الذي تركه خلال تسعة مواسم قضاها في جنوب إيطاليا، بين التألق والصمود والتزامه المهني والإنساني، ليصبح واحداً من أبرز الأسماء الجزائرية التي نجحت في صناعة إرث حقيقي داخل كرة القدم الأوروبية.