غلاسنر صانع مجد كريستال بالاس.. أفكار كروية وشخصية قوية

- غادر أوليفر غلاسنر نادي كريستال بالاس بعد فوزه بدوري المؤتمر الأوروبي، مؤكداً احترافيته وقراره السابق بالرحيل، بينما لم يعلن وجهته المقبلة رغم التكهنات بارتباطه بأندية أوروبية أخرى. - بدأ غلاسنر مسيرته كلاعب في مركز قلب الدفاع، ثم انتقل إلى التدريب، حيث قاد فرقاً مثل ريد بول سالزبورغ ولاسك، وحقق نجاحات مع فولفسبورغ وآينتراخت فرانكفورت قبل أن يقود كريستال بالاس للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي. - يتميز غلاسنر بأسلوب لعب يعتمد على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة، متأثراً بمدرسة ريد بول، ويُعرف بشخصيته الشغوفة والتواصل المباشر مع اللاعبين.

غادر النمساوي أوليفر غلاسنر (51 عاماً)، بطريقة استثنائية نادي كريستال بالاس الإنكليزي، بعد فوزه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي ليلة الخميس، على حساب رايو فاييكانو الإسباني، ليؤكد احترافيته الكبيرة، بعدما كان قد اتخذ قرار الرحيل في وقتٍ سابق، يوم أعلن أن هذا الموسم سيكون الأخير له مع النادي اللندني. وبينما لم يعلن وجهته المقبلة رسمياً وسط تكهنات بارتباط اسمه بعدة أندية أوروبية، نجح المدرب النمساوي في الحفاظ على ثقة اللاعبين به، إذ آمن به الجميع وبأفكاره التي قادتهم في نهاية المطاف إلى اللقب القاري الأول في تاريخ "النسور".

ولد غلاسنر يوم 28 أغسطس/ آب 1974، ومارس كرة القدم لاعباً في بداية الأمر في مركز قلب الدفاع، وقضى معظم أيام مسيرته في نادي إس في ريد النمساوي حيث فاز معه بلقب الكأس عامي 1998 و2011، ليبدأ رحلته في عالم التدريب بعد اعتزاله مساعداً في فريق ريد بول سالزبورغ، ليقوده لاحقاً في عام 2014، قبل أن يمضي أربعة مواسم لاحقاً مديراً فنياً لناديه السابق لاسك، ويساهم في صعوده إلى دوري الدرجة الأولى.

وعمل غلاسنر من عام 2019 إلى عام 2023 في الدوري الألماني (البوندسليغا)، مع ناديي فولفسبورغ وآينتراخت فرانكفورت، ومع الأخير حقق لقب الدوري الأوروبي وقاد الفريق إلى الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا ونهائي كأس ألمانيا، ليترك مهمته بعدها عام 2024، حين عُيِّن رباناً لسفينة نادي كريستال بالاس، حيث فاز بكأس الاتحاد الإنكليزي، وكان ذلك أول لقب كبير للنادي على الإطلاق، في أول موسم كامل له، وتأهل معهم إلى دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم لأول مرة، الذي حققه في نهاية المطاف.

وسلّط تقرير نشرته جامعة كينغز كوليدج البريطانية، الضوء على شخصية غلاسنر، ووصفه بأنه مدرب شغوف وحازم وذو رؤية تكتيكية عالية ومعروف بتواصله المباشر وتماسكه القوي وتشديده على الثقة. ورغم قدرته التحليلية الفائقة، إلا أنه قد يكون حادّ الطباع عند مواجهة التحديات، ويهتمّ بشدة بالجانب العاطفي والإنساني لفريقه. ويتميز أسلوب لعب أوليفر غلاسنر بالاعتماد على تشكيلة 3-4-2-1، من خلال التنظيم والدفاعات المنضبطة، إلى جانب الهجمات المرتدة السريعة والقوية، وهو الذي يتأثر بشدة بمدرسة ريد بول لكرة القدم، حيث يُعطي الأولوية للسرعة والفعالية والقوة البدنية على الاستحواذ العقيم، ويركز على استغلال المساحات دون الكرة لشن هجمات مرتدة خاطفة.

وتُعدّ التحولات الهجومية نقطة قوة غلاسنر، فبمجرد أن يستحوذ فريقه على الكرة، تنطلق الأجنحة والمهاجم الرئيسي مباشرةً في حركات عمودية أو قطرية نحو الأطراف، وبفضل التماسك الدفاعي الذي يحافظ على ترابط الفريق، يستطيع اللاعبون التنسيق فيما بينهم عبر تمريرات سريعة بلمسة أو لمستين لاختراق خطوط الدفاع المفككة، قبل أن يتمكن الخصم من إعادة تنظيم صفوفه.