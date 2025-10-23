غفارديول يكشف لحظة الشك في مسيرته: كرة السلة كانت خياري البديل

كرة عالمية
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
23 أكتوبر 2025
غفارديول خلال مباراة فياريال ومانشستر سيتي، 21 أكتوبر 2025 (خوسيه بريتون/Getty)
غفارديول خلال مباراة فياريال ومانشستر سيتي، 21 أكتوبر 2025 (خوسيه بريتون/Getty)
+ الخط -

أكد مدافع مانشستر سيتي الإنكليزي، الكرواتي يوشكو غفارديول (23 عاماً)، أنّه خلال فترته مع ناديه السابق دينامو زغرب، فكّر جديّاً في ترك كرة القدم من أجل ممارسة كرة السلة، بسبب قلة مشاركته في المباريات، قبل أن يتحوّل لاحقاً إلى واحدٍ من أهم الأسماء في مركزه في العالم، كما بات عنصراً مهماً في تشكيلة منتخب بلاده وساهم في بلوغ الفريق أدواراً متقدّمة في كأس العالم. 

وفي مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية، اليوم الخميس، روى المدافع الكرواتي، أنه عندما كان في السادسة عشرة من عمره، كان في تلك الفترة ينشط في صفوف دينامو زغرب، لتراوده فكرة الاتجاه صوب خيارات ورياضات أخرى بعيداً عن كرة القدم، وقال غفارديول حول ذلك: "فكّرت في ترك كرة القدم والتفرغ لكرة السلة، وهي رياضة كنت أحبها أيضاً لم أكن متأكداً من رغبتي في الاستمرار في كرة القدم، لأنني كنت أذهب إلى التدريبات من دون أن أشعر بالسعادة. كنت أبحث عن حلول أخرى لأشعر بالمزيد من السعادة، كما أن جميع أصدقائي كانوا يلعبون كرة السلة".

فرحة فريق مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، 27 سبتمبر 2025 (Getty)
ميركاتو
التحديثات الحية

مانشستر سيتي يرصد 75 مليون يورو لخطف موهبة المنتخب الإنكليزي

وأضاف المدافع الكرواتي: "كان حلمي أن أصبح لاعب كرة قدم محترفاً، لكنني لم أكن أعلم أنني سأصل إلى هذا الحد. لو سألتني قبل خمس سنوات إن كنت أرى نفسي لاعباً في مانشستر سيتي في عام 2023 أو 2024 أو 2025، كنت سأجيبك أن ذلك مستحيل"، وكان مانشستر سيتي قد أعلن في شهر أغسطس/آب 2023، ضمّ غفارديول، بعقد لمدة خمس سنوات قادماً من نادي لايبزيغ الألماني، الذي كان المحطة التي وضعته في الواجهة، إذ لعب قبلها مع دينامو زغرب، وفاز معه بلقب الدوري الكرواتي مرتين وكأس كرواتيا مرة وكأس السوبر المحلي.

دلالات
بطولات
فرق
المساهمون
المزيد في رياضة
ويليامز في ملعب فورو إيطاليكو، 5 مايو 2010 (أندرياس سولارو /Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

ويليامز تُثني على ألكاراز وتشجعه: سيتفوق على الأساطير

جماهير تونسية في ملعب المدينة التعليمية، في 30 نوفمبر 2022 (أنطونين ثويلييه /Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

منتخب تونس للناشئين يتعرّض للانتقاد بسبب مقعد طائرة والاتحاد يتحرك

فوزي لقجع مع إنفانتينو خلال نهائي مونديال الشباب، 20 أكتوبر 2025 (كلاوديو سانتانا/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

المغرب يتجه نحو حلّ مشكلة الظهير الأيسر بعد إقناع نجمٍ في هولندا