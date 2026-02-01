غضب غولر.. أول اختبار حقيقي لأربيلوا مع ريال مدريد

- غضب أردا غولر من استبداله المتكرر: أظهر النجم التركي استياءه من استبداله في مباريات ريال مدريد، حيث تم تغييره في الدقيقة 79 ضد بنفيكا، مما أثار تساؤلات حول استمرارية مشاركته. - تحديات أربيلوا في فرض شخصيته: يواجه المدرب أربيلوا تحدي فرض قراراته على غولر، خاصة بعد تجارب سابقة مع لاعبين مثل فينيسيوس جونيور، مما يتطلب منه إدارة الفريق بحزم لتجنب تمرد النجوم. - تأثير التغييرات على غولر: تكرار استبدال غولر قد يؤثر على مكانته في الفريق، خاصة بعد أن كان لاعباً أساسياً مع المدرب السابق، مما يضعه تحت ضغط لإثبات نفسه.

ظهر النجم التركي، أردا غولر (20 عاماً)، غاضباً عندما استبدله مدرب ريال مدريد الإسباني، ألفارو أربيلوا، في المباراة التي جمعت الفريق بنادي بنفيكا البرتغالي، في الجولة الثامنة من دور المجموعات في منافسات أبطال أوروبا، ولم يكن التركي راضياً عن تغييره مفضلاً الاستمرار في الملعب من أجل إظهار حقيقة قدراته، رغم أن عملية التغيير حصلت في الدقيقة 79، ومن ثم أوشكت المباراة على النهاية، ومن الطبيعي أن يفكر المدرب في تغيير اللاعبين بحثاً عن الانتعاشة البدنية.

وكان المدرب الجديد، قد استبدل غولر في اللقاء السابق أمام فياريال في الدقيقة 80 في الدوري الإسباني، ليدخل مكانه المغربي إبراهيم دياز، كما أن غولر لم يُكمل المباراة أمام موناكو في أبطال أوروبا، وتمّ استبداله في الدقيقة 76، وعُوّض في الدقيقة 65 من مواجهة ليفانتي في الدوري قبل ذلك، ومن ثم شارك لمدة 90 دقيقة في لقاء وحيد مع أربيلوا كان في مواجهة كأس إسبانيا، والتي شهدت انسحاب النادي الملكي المسابقة، وأكد موقع فوت 11 الفرنسي، أن غولر ردد بعد استبداله أمام بنفيكا: "دائماً أنا"، في إشارة إلى أن المدرب يقوم بسحبه باستمرار ويبقي بقية عناصر وسط الميدان.

وسيكون أربيلوا في مهمة فرض شخصيته تجاه غضب لاعبه، خاصة أن ريال مدريد عاش على وقع أزمة بين المدرب السابق تشابي ألونسو والمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي لم يكن راضياً في عديد المناسبات عن قرار استبداله وعبّر عن موقفه في أكثر من مرة، ويُعرف أربيلوا بقوة شخصيته ومن ثم قد يفرض على غولر احترام القرارات التي يتخذها، ما يسمح له بتفادي "تمرد" بقية النجوم على القرارات التي يتخذها خاصة أن الفريق مُقبل على مباريات قوية، كما أن هذا التصرف، قد يرفع "الحصانة" عن اللاعب التركي الذي كان لاعباً مُدللاً مع المدرب السابق، ويُشارك باستمرار وكان عنصراً أساسياً في خطط ألونسو.