غضب جماهيري تونسي وانتقادات قاسية للطرابلسي بعد خيية كأس العرب

- تعادل منتخب تونس مع فلسطين أثار غضب الجماهير، حيث أصبحت فرص التأهل للدور الثاني من كأس العرب "فيفا قطر 2025" محدودة، مع انتقادات لقرارات المدرب سامي الطرابلسي. - الجماهير التونسية في الدوحة عبرت عن خيبة أملها من الأداء العشوائي والتغييرات غير الموفقة، مع اعتراف البعض بأن الأجواء كانت مثالية رغم النتيجة المخيبة. - مشجعون أشاروا إلى ضعف مستوى اللاعبين وغياب العزيمة، مع دعوات لعدم فقدان الأمل والتركيز على الفوز في المباراة القادمة ضد قطر.

خلف تعادل منتخب تونس مع فلسطين غضباً جماهيرياً واسعاً، بعدما أصبحت فرص "نسور قرطاج" في التأهل محدودة، إذ حصد نقطة واحدة، يحتل بها المرتبة الثالثة رفقة منتخب قطر، ولم يعد يتحكم في مصيره لبلوغ الدور الثاني من كأس العرب "فيفا قطر 2025". وقد عبرت الجماهير عن غضبها من قرارات المدرب سامي الطرابلسي، وطالبه البعض بالبحث عن فريق آخر يدربه، معتبرة أن التأهل أصبح شبه مستحيل.

والتقى "العربي الجديد" عدداً من الجماهير التونسية في الدوحة، بعد نهاية المواجهة أمام فلسطين، ورصد موقف البعض منها عقب هذا التعادل، وقال المشجع الأول: "الأداء كان كارثياً، والتغييرات عشوائية، ولا يُوجد أسلوب لعب، لقد عدنا بخيبة أمل كبيرة، من المؤسف أن تأتي الجماهير من كل مكان وتعود خائبة، فرصنا في التأهل ضعيفة". واعترفت مشجعة بأن الأجواء كانت مثالية، كما أنها أكدت تمنيها انتصار أحد المنتخبين، لأن هذه النتيجة أفضل، مذكُرة بأنهم في تونس تربوا على حب فلسطين، مشيرة إلى أنه يوجد أمل في التأهل، وأن منتخب تونس قد يتفادى توديع البطولة.

وقال مشجع ثالث: "النتيجة كانت في كل الحالات ستكون قاسية، لأننا لا نريد هزيمة فلسطين، وطبعا نريد انتصار تونس، لم يلفت انتباهي أي لاعب، كل اللاعبين كان مستواهم ضعيفاً، بعد التقدم في النتيجة (2ـ0) كان هناك ما يُشبه الاستهتار بمشاعر الجماهير، لقد غابت العزيمة ولكن منتخب فلسطين تشعر بأنه يفكر في شعبه، وأعتقد أن الطرابلسي ارتكب أخطاء، لأن الوضع اختلف بعد التغييرات التي قام بها، فالشوط الثاني كان كله لمنتخب فلسطين، لقد سيطروا علينا، حظا سعيداً للمنتخب التونسي، لا يجب أن نفقد الأمل، وعلينا الانتصار على منتخب قطر".

كما كان الغضب مسيطراً على مشجع آخر تحدث إلى "العربي الجديد"، إذ قال: "المنتخب التونسي كان خارج النص، في اللقاء الأول سيطرنا في الشوط الأول دون تهديف، وقبلنا هدفاً لم نستطع الرد عليه، تغييرات المدرب لم تكن مفهومة، ولا أدري كيف يتابع المباريات، أعتقد أن تغيير حسام تقا لم يكن موفقا،ً وكان مبكراً أمام منافس قوي، ولهذا فهو يتحمل المسؤولية في الاختيارات، لقد اعتبر أنهم الأحق ولكن من أية زاوية؟ الجمهور التونسي كان عدده كبيراً في الملعب، ولكنه غادر بخيبة أمل كبيرة، لقد كانوا يحلمون بمشاهدة مباراة فنياً جيدة ولكن المنتخب التونسي خيّب أملنا، كما أعتبر أن التشكيلة الأساسية فيها لاعبون كانوا خارج النصّ، ولا يمكن أن تطالب لاعبين آخرين بمستوى أفضل، بعد أن خاضوا مباريات في نهاية الأسبوع الماضي، وأنصح الحارس أيمن دحمان بأن يراجع نفسه".