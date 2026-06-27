غضب برازيلي واحتجاج رسمي لـ"فيفا" بسبب إلغاء هدف فينيسيوس

- قدّم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم شكوى رسمية إلى "فيفا" بسبب إلغاء هدف فينيسيوس جونيور ضد اسكتلندا في كأس العالم 2026، مشيراً إلى عدم الاتساق في معايير تقنية الفيديو خلال البطولة. - أشار الاتحاد إلى حالات مشابهة لم يتدخل فيها "الفار"، مثل هدف الأرجنتين ضد النمسا، مطالباً بتطبيق معايير موحدة في جميع المباريات. - أكد الاتحاد احترامه للحكام، لكنه شدد على ضرورة ثبات المعايير التحكيمية، مشيراً إلى تجربة سابقة مع الحكم سيزار راموس في كأس العالم 2018.

قدّم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، اعتراضاً على إلغاء هدف فينيسيوس جونيور، أمام اسكتلندا في كأس العالم 2026، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة، أول أمس الخميس، وهو هدف كان سيمنح نجم ريال مدريد الإسباني ثلاثيته في اللقاء الذي تفوقت فيه البرازيل 3-0.

وسجّل فينيسيوس الهدف الثاني للبرازيل في الدقيقة الـ22 بعد أن انتزع الكرة من المدافع الاسكتلندي جاك هيندري، قبل أن يتدخل حكم الفيديو، ويطلب من الحكم المكسيكي سيزار راموس مراجعة اللقطة. واعتبر الحكم أن فينيسيوس ارتكب مخالفة في أثناء صراعه على الكرة، ليُلغي الهدف. وفي رسالته إلى "فيفا"، التي أوردتها صحيفة آس الإسبانية، شدد الاتحاد البرازيلي على أنه لا يريد مناقشة التفسير الفني للحالة ذاتها، بل يعترض على غياب الاتساق في معايير التدخل عبر تقنية الفيديو خلال البطولة.

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وأشارت الرسالة إلى حالات أخرى في كأس العالم لم يتدخل فيها "الفار"، منها مخالفة محتملة في بداية الهجمة التي سبقت هدف الأرجنتين الأول أمام النمسا، ولقطة جزاء محتملة في لقاء إنكلترا وغانا، وأخرى في مواجهة السنغال وفرنسا. ورأى الاتحاد البرازيلي أنّ القرارات الميدانية في تلك الحالات بقيت كما هي، ما يعكس من وجهة نظره عتبة أكثر تشدداً لتدخّل حكم الفيديو. وأكد الاتحاد البرازيلي أنّ إلغاء هدف فينيسيوس لا يتماشى مع النهج المتبع في حالات مشابهة خلال البطولة، لافتاً إلى أنّ رد فعل اللاعبين الاسكتلنديين أنفسهم أوحى بأنهم لم يتوقعوا مراجعة اللقطة أو إلغاء الهدف.

وأعادت الرسالة التذكير بالمكسيكي سيزار راموس، الذي أدار مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا، حين احتُسب هدف التعادل السويسري، رغم وجود مخالفة، وفقاً للرواية البرازيلية، على مدافع برازيلي قبل تسجيل الهدف. وختم الاتحاد البرازيلي احتجاجه بتأكيد احترامه الكامل للحكام وآلية اتخاذ القرار، لكنه طالب بأن يطبَّق المعيار نفسه بصورة ثابتة على جميع المباريات والمنتخبات.