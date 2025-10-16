غزة في قلب نجاحات قطر وحارس العنابي يسير على خطى الهيدوس

16 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 17 أكتوبر 2025 - 00:00 (توقيت القدس)
غزة حاضرة في فرحة لاعبي منتخب قطر بالتأهل إلى المونديال (العربي الجديد/Getty)
- محمود أبو ندى، حارس منتخب قطر، يعلن عن تعهده ببناء مستشفى في غزة، مستلهماً من قائد المنتخب حسن الهيدوس، لدعم الشعب الفلسطيني المتضرر من الحرب.
- عبر أبو ندى عن سعادته بالتأهل لكأس العالم 2026، مشيداً بدعم الجمهور القطري الذي كان اللاعب رقم واحد في كل مباراة.
- لاقت مبادرة الهيدوس وأبو ندى استحساناً واسعاً، مع دعوات لنجوم الأندية العربية لدعم الشعب الفلسطيني، خاصة مع بوادر دخول المساعدات الإنسانية بعد توقف الحرب.

لم يتردد حارس منتخب قطر ونادي الريان، محمود أبو ندى، في السير على خطوات قائد "العنابي"، حسن الهيدوس (34 عاماً)، بعدما أعلن رسمياً تعهده ببناء مستشفى لإخوانه في قطاع غزة، الذين عانوا من ويلات حرب الإبادة، التي شنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، وتوقفت قبل عدة أيام.

ونشر حارس منتخب قطر ونادي الريان، محمود أبو ندى، على حسابه في منصة إكس، بياناً جاء فيه: "الحمد لله أولاً ودائماً على التأهل إلى كأس العالم 2026. فرحتي لا توصف وأنا أحمل شعار بلادي قطر على صدري، وأني كنت جزءاً من مجموعة كبيرة من إخواني اللاعبين، والأشخاص الذين تعبوا مع العنابي منذ البداية، وكلمات الشكر لا تفي حق جمهورنا الغالي، الذي كان سنداً واللاعب رقم واحد في كل مباراة".

وتابع حارس منتخب قطر في بيانه: "اقتداءً بقائد منتخبنا، حسن الهيدوس، الذي دائماً ما يلهمنا بمواقفه داخل الملعب وخارجه، فإني أتبرع بالمشاركة في بناء مستشفى لإخواننا في غزة"، في إشارة واضحة إلى أن محمود أبو ندى انضم إلى قائد "العنابي"، الذي أطلق المبادرة، تجاه الشعب الفلسطيني، الذي يعاني الأمرين في القطاع، نتيجة عدم توفر المشافي، التي تعرضت للدمار، نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي.

حسن الهيدوس مع منتخب قطر وصورة لقطاع غزة (Getty)
حسن الهيدوس يُكرّم غزّة بهدية استثنائية احتفالاً بالتأهل

ونالت لفتة قائد منتخب قطر، حسن الهيدوس (34 عاماً)، الكثير من الاستحسان بين الجماهير الرياضية، التي قامت بالتفاعل معها، ومطالبة نجوم الأندية في الدوريات العربية، بضرورة الوقوف مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبخاصة أن الحرب توقفت، وهناك بوادر لدخول المساعدات الإنسانية من المعابر، التي كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقتها، وفرضت حصاراً خانقاً طوال العامين الماضيين.

