غزة في قلب مونديال الناشئين برسالة من لاعبي تونس

06 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 11:36 (توقيت القدس)
لاعبو تونس يوجهون رسالة إلى غزة قبل مونديال الناشئين
- أظهرت الجماهير التونسية تضامناً واسعاً مع قطاع غزة، حيث شهدت الملاعب رسائل دعم مستمرة تعكس موقفهم من القضية الفلسطينية، من خلال إعداد "تيفو" عملاق في المباريات.
- لم يتردد نجوم الرياضة التونسية في التعبير عن تضامنهم مع غزة، عبر حملات ومبادرات متنوعة تهدف إلى فك العزلة عن القطاع، مما يعكس إصرار الشعب التونسي على دعم الفلسطينيين.
- عبّر لاعبو منتخب تونس للناشئين عن تضامنهم مع الفلسطينيين خلال بطولة العالم في قطر، مؤكدين على وحدة الشعبين، وظهر الوفد الرسمي التونسي حاملاً العلم الفلسطيني وشعار الحرية لفلسطين.

أظهرت الجماهير التونسية تضامناً واسعاً مع قطاع غزة طوال الأشهر الماضية، وضد ما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات متواصلة من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما خلال حرب الإبادة على القطاع منذ أكثر من عامين. وقد شهدت الملاعب التونسية مداً من رسائل التضامن مع قطاع غزة في دعم متواصل وغير محدود يعكس موقف الجماهير من القضية، وعرفت معظم المباريات إعداد الجماهير "تيفو" عملاقاً يحمل رسالة دعم للفلسطينيين. 

كذلك لم يتردد نجوم الرياضة التونسية في التعبير عن تضامنهم الواسع، وإطلاق حملات من أجل دعم غزة في مواجهة العدوان، وقد اختلفت طرق التضامن، ولكنها اجتمعت لتؤكد أن الشعب التونسي عموماً والرياضيين خصوصاً، مصرون على المضي قدماً من أجل فك العزلة عن القطاع من خلال العديد من المبادرات التضامنية التي لم تتوقف، خصوصاً خلال الأحداث المهمة.

منتخب تونس تنتظره مشاركة مثيرة (العربي الجديد/فيسبوك/Getty)
نجوم منتخب تونس يكشفون طموحاتهم في مونديال الناشئين بقطر

وعبّر عدد من لاعبي منتخب تونس، الذي يشارك في بطولة العالم للناشئين التي تستضيفها قطر، وحقق الانتصار في مستهل لقاءاته بالبطولة بسداسية أمام جزر فيجي، عن تضامنهم الراسخ مع الفلسطينيين، مؤكدين أن تونس وفلسطين شعب واحد. وكشف اللاعب مازن سلامة الذي سيشارك هو وزملاؤه اليوم الخميس في مواجهة مرتقبة ضد الأرجنتين، أنهم أعدوا احتفالية خاصة بفلسطين، بينما أشار زميله إلياس الضاوي إلى التضامن الكامل وغير المحدود مع الشعب الفلسطيني. وقد ظهر الوفد الرسمي التونسي خلال وصوله إلى قطر، وهو يحمل العلم الفلسطيني، وشعاراً يدعو إلى الحرية لفلسطين.

