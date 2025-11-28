غرينوود على أعتاب مونديال 2026: من استبعاد إنكلترا إلى الجدل

- الاتحاد الجامايكي لكرة القدم يسعى لضم مايسون غرينوود، مهاجم أولمبيك مرسيليا، للمشاركة في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، بعد حصوله على جواز السفر الجامايكي. - غرينوود، الذي خرج من حسابات منتخب إنكلترا بعد أزمته القانونية، يواجه جدلاً حول انضمامه لجامايكا، حيث يرى البعض أن المبادئ أهم من الأسماء، وأن انضمامه قد يسبب عدم عدالة. - رغم تألقه مع مرسيليا، يظل موقف غرينوود معقداً، حيث يتطلب الأمر تحويل انتمائه الكروي رسمياً للعب مع جامايكا.

كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن الاتحاد الجامايكي لكرة القدم يرغب بقوة في ضم مهاجم أولمبيك مرسيليا الفرنسي، مايسون غرينوود (24 عاماً)، خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس/آذار المقبل، للمشاركة في الملحق العالمي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك،.ويأتي هذا الاهتمام المتزايد من جامايكا في وقت أصبح فيه غرينوود خارج حسابات المدير الفني لمنتخب إنكلترا، الألماني توماس توخيل، الذي لا يرى اللاعب جزءاً من مشروعه الحالي مع "الأسود الثلاثة".

وذكرت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية، أمس الخميس، أن الاتحاد الجامايكي لكرة القدم يتحرك بقوة لضم مايسون غرينوود، وذلك بعد حصوله في أغسطس/آب الماضي على جواز السفر الذي يمنحه حق تمثيل المنتخب. ويملك مهاجم مرسيليا فرصة الظهور في الملحق القاري خلال مارس المقبل، وهو الطريق الأخير نحو مونديال 2026، ويبدو مسار جامايكا مناسباً نسبياً، إذ ستبدأ رحلتها بمواجهة كاليدونيا الجديدة في الدور نصف النهائي، وفي حال انتصارها ستلاقي جمهورية الكونغو الديمقراطية المصنفة أعلى منها بـ14 مركزاً عالمياً.

وتبدو مشاركة غرينوود مع منتخب إنكلترا في المستقبل القريب أو المتوسط شبه مستحيلة، إذ يمتلك مشاركة دولية واحدة فقط كانت أمام أيسلندا في سبتمبر/أيلول 2020 ضمن دوري الأمم الأوروبية، وتضررت صورته بشدة بعد ابتعاده عن الملاعب في عام 2022 عقب اعتقاله واتهامه بمحاولة الاغتصاب، قبل إسقاط التهم عنه في فبراير/شباط 2023، وأثرت هذه الأزمة بشكل مباشر على مسيرته مع مانشستر يونايتد، فاضطر للرحيل إلى خيتافي الإسباني على سبيل الإعارة في صيف 2023، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى أولمبيك مرسيليا بصفقة دائمة أعادته إلى الواجهة من جديد.

ويرى الكثيرون أنه، بالرغم من موهبة غرينوود الكبيرة وتألقه هذا الموسم بتسجيل 11 هدفاً في 17 مباراة مع مرسيليا، يمثل عبئاً يمكن لإنكلترا الاستغناء عنه، إذ يتوقع مسؤولو الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم غضباً جماهيرياً عارماً في حال استدعائه، تماماً كما حدث عندما حاول مانشستر يونايتد دمجه مجدداً في الفريق تحت قيادة المدرب الهولندي السابق إريك تن هاغ. وفي المقابل، لا يبدي مسؤولو الاتحاد الجامايكي أي قلق، فهم يؤكدون أن القضاء برّأ اللاعب، ويعتبرون أنه من حقه مواصلة مسيرته الدولية، ولم يتبق أمامه سوى التقدم بطلب رسمي لتحويل انتمائه الكروي من الاتحاد الإنكليزي إلى الجامايكي.

ورغم ثقة مسؤولي جامايكا، إلا أن موقف غرينوود أثار موجة جدل داخل صفوف المنتخب، خاصة بعد رفضه الانضمام لمعسكر سبتمبر/أيلول الماضي. وقال إسحاق هايدن إن جودة غرينوود لا جدال فيها، لكن المبادئ أهم من الأسماء، مؤكداً أن انضمام لاعب فقط من أجل الظهور في كأس العالم سيكون أمراً غير عادل، وأضاف أن بعض اللاعبين قدموا الكثير في أصعب المراحل، ولا يمكن استبعادهم لصالح من يظهر في اللحظات الأخيرة. كما عبّر أماري بيل عن المخاوف نفسها، موضحاً أن العديد من اللاعبين ضحّوا لسنوات من أجل جامايكا، وأن دخول أسماء جديدة في هذا التوقيت قد يخلق حالة من عدم العدالة داخل المجموعة.