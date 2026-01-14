غرينلاند وكرة القدم.. 5500 لاعب ودوري في أسبوعٍ واحد

- تُعتبر كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في غرينلاند، حيث يشارك فيها 5500 لاعب من إجمالي السكان البالغ عددهم 57 ألف نسمة، وتضم ثمانية أندية تتنافس في بطولة تُقام خلال أسبوع واحد بسبب التحديات الجغرافية. - تمتلك غرينلاند ثلاثة لاعبين محترفين في الخارج، ويُعتبر جيسبر غرونكير أبرز لاعب وُلد في غرينلاند، حيث لعب في أندية أوروبية كبرى ومثّل منتخب الدنمارك في 80 مباراة دولية. - تواجه غرينلاند صعوبات في الحصول على اعتراف دولي في كرة القدم بسبب تبعيتها للدنمارك، مما يمنعها من الانضمام إلى الفيفا أو اليويفا، تاركًا هويتها الكروية ضائعة.

تعيش غرينلاند حالياً على وقع تبعات إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نيّته ضمها إلى الولايات المتحدة الأميركية بذريعة "الأمن القومي الأميركي"، نظراً للأهمية الاقتصادية الكبيرة للمنطقة التي تتبع للدنمارك. لكن بعيداً عن الجدل السياسي الكبير حالياً، فإن كرة القدم تبقى واحدة من الرياضات التي يهتم بها سكان غرينلاند وتُعد الرياضة الشعبية الأولى هناك.

5500 لاعب وثمانية أندية

نشر موقع يورو نيوز في شهر يوليو/ تموز الماضي، تقريراً عن رياضة كرة القدم في غرينلاند، وأكد أن هذه اللعبة محبوبة في البلاد بنسبة كبيرة، وتُعد اللعبة الشعبية الأولى. واللافت بروز 5500 لاعب في كرة القدم، رغم أن عدد السكان لا يتجاوز 57 ألف نسمة، أي أن نسبة اللاعبين الممارسين للعبة تصل إلى حوالى 10% من مجموع السكان. وتخوض في غرينلاند ثمانية أندية المرحلة النهائية في البطولة، ومن الأشهر هناك ألوليسات أن 48، نوك بي 67، نوك إيت 79، كيكيرتارسواك جي 44، كاكورتوك كي 1933، توبيلاك 41 آسيات، ساك سيسيميوت وأوبيرنافيك أوب 83، فيما يُعد نادي نوك بي 67 الأكثر تتويجاً بلقب الدوري برصيد 16 لقباً، وخلفه فريق ناغلدوانكواك 48 برصيد 12 لقباً، ثم فريق كيسافيارسوك 33 برصيد ثمانية ألقاب.

بطولة دوري لأسبوع فقط

تملك غرينلاند واحدةً من أغرب بطولات الدوري في العالم، إذ تُقام مباريات بطولة الدوري لأسبوع واحد فقط. أما سبب إقامة البطولة في فترة أسبوع فقط، فيعود للبُعد الجغرافي الكبير بين أندية كرة القدم في البلد ذات المساحة الشاسعة جغرافياً، وفي وقت ليس هناك طرقات برية تربط المدن في غرينلاند، يتوجب السفر بتكاليف مالية باهظة لمسافات طويلة، وهذا يتطلب إقامة مباريات تصفيات إقليمية في موقع واحد، ثم تُقام مباريات الدوري بمشاركة ثمانية أندية في موقع واحد يتغير سنويًا (بدأ تطبيق هذا النظام في عام 2022).

ويملك منتخب غرينلاند ثلاثة لاعبين محترفين في الخارج، هم آدم إيغلر الذي يلعب مع فريق هولباك الدنماركي المنافس في الدرجة الدنماركية الثالثة، وريني إريكسن بيتيرسون، المحترف مع فريق كي كلاسكسفيك المنافس في الدرجة الثانية في جزر ألفارو، وهناك تيمو تومسون المحترف مع فريق هولباك الدنماركي أيضًا، المنافس في الدرجة الدنماركية الثالثة.

في المقابل، فإن أبرز نجم كرة قدم وُلد في غرينلاند واحترف في الخارج وظهر اسمه بشكل مميز في كرة القدم العالمية، هو جيسبر غرونكير الذي وُلد في 12 أغسطس/ آب عام 1977، والذي عمل أخيرًا محللًا رياضيًا في شبكة "فيابلاي" الإعلامية الإسكندنافية. لعب غرونكير في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر أو مهاجمًا ثانيًا في خط الهجوم، وخاض 400 مباراة في بطولة الدوري مع عدة أندية أوروبية مثل ألبورغ الدنماركي، أياكس الهولندي، تشلسي وبيرمينغهام في إنكلترا، أتلتيكو مدريد في إسبانيا، شتوتغارت في ألمانيا، وكوبنهاغن في الدنمارك، ومثّل منتخب الدنمارك بين سنوات 1999 و2010، وخاض معه 80 مباراة، وسجل خمسة أهداف.

غرينلاند وهوية دولية كروية ضائعة

تواجه غرينلاند حتى اليوم صعوبات كبيرة للاعتراف بها والمشاركة في بطولات كرة القدم الدولية، فرغم المحاولات الكثيرة للانضمام إلى قارة أميركا الوسطى أو قارة أوروبا (نظراً للبعد الجغرافي الجيد بين القارتين)، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل حتى الآن، وما زالت غرينلاند بهوية دولية ضائعة من دون اعتراف، رغم أن نظام فيفا الأساسي الخاص بالمنتخبات ينص على الآتي: "يجوز لأي اتحاد لم يحصل على استقلاله بعد، بموافقة الاتحاد في الدولة التي يتبع لها، أن يتقدم بطلب للانضمام إلى فيفا". ولكن في حالة غرينلاند، المسألة صعبة جدًا، لأن فيفا ويويفا اعتمدا منذ عام 2016 بندًا ينص على أن أي دولة تريد المشاركة في البطولات الدولية والقارية وتنال اعتراف الهيئات الكروية الكبيرة، يجب أن تكون دولة مستقلة ومنفصلة، وفي حالة غرينلاند فإنها ما زالت تابعة للدنمارك إدارياً، وعليه لا يمكن منحها التمثيل الدولي كما تطلب.