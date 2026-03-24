- أنطوان غريزمان يوقع عقداً مع أورلاندو سيتي الأمريكي حتى موسم 2027-2028، مع خيار التمديد، بعد مسيرة حافلة مع أتلتيكو مدريد حيث سجل 211 هدفاً وصنع 97 هدفاً في 488 مباراة. - غريزمان يودع جماهير أتلتيكو برسالة مؤثرة، مؤكداً أن النادي هو بيته وعائلته، ويطمح لتحقيق الألقاب المتبقية قبل رحيله، خاصة دوري أبطال أوروبا. - يواجه غريزمان تحديات كبيرة مع أتلتيكو، منها التألق في دوري الأبطال ونهائي كأس إسبانيا، بعد اعتزاله اللعب دولياً للتركيز على نجاحه مع النادي.

وجّه النجم الفرنسي أنطوان غريزمان (35 عاماً)، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى جماهير فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني، ووقع عقداً مع فريق أورلاندو سيتي الأميركي، في أول تجربة له بعيداً عن الدوريات الأوروبية. وقال نادي أورلاندو سيتي في بيان إن غريزمان "سينضمّ إلى النادي في يوليو/تموز 2026 بعقد يمتد حتى موسم 2027-2028، مع خيار التمديد لموسم 2028-2029". وكان اللاعب مرشحاً منذ فترة لخوض تجربة في الدوري الأميركي، ولم تُعارض إدارة النادي الإسباني فكرة رحيله خلال الفترة الحالية، ولكنه أجل الانتقال إلى الدوري الأميركي حتى نهاية الموسم بهدف مساعدة فريقه على التألق.

وكتب رابع أكثر اللاعبين مشاركةً مع أتلتيكو مدريد على حسابه في منصة إنستغرام: "ليس من السهل التعبير عما أشعر به، لأن هذا النادي هو بيتي وأنتم عائلتي. لقد كانت رحلة رائعة، مليئة بمباريات لا تُنسى، وأهداف، وأفراح، وشغف لا يفهمه إلا من يعيش ويتنفس أتلتيكو". وبعدما أشار إلى نهاية الموسم المثيرة التي تنتظر فريق أتلتيكو، اختتم الهداف التاريخي للنادي (208 أهداف) رسالته بعبارة مؤثرة للغاية: "لا تزال أمامنا فرص كثيرة لنكون سعداء. أريد أن تكون كل دقيقة متبقية لي هنا بمثابة تكريم لهذا الشعار. الأفضل لم يأتِ بعد. سنفعلها كما هو الحال دائمًا: معاً. سيبقى حاضري مع أتلتيكو مدريد حتى آخر لحظات موسم 2026. وسيبقى قلبي كذلك دائماً".

وتنتظر غريزمان عديد التحديات مع أتلتيكو مدريد، أولها التألق في دوري أبطال أوروبا، حيث سُواجه نادي برشلونة في ربع النهائي، كما أنه سيخوض نهائي كأس إسبانيا، إضافة إلى أن فرصه في التألق في "الليغا" قائمة رغم ضعف فرصه في حصد اللقب، ويطمح اللاعب إلى توديع الفريق من الباب الكبير وحصد أكبر عددٍ من الألقاب وخاصة دوري أبطال أوروبا. وكان غريمان قد اعتزل اللعب دولياً مع منتخب فرنسا، ليركز نشاطه على النجاح مع فريقه. وكان قد انضمّ إلى الفريق في عام 2014 قادماً من ريال سوسيداد، وخاض تجربة سابقة مع نادي برشلونة، قبل العودة إلى أتلتيكو وشارك في 488 مباراة مع الفريق وسجل 211 هدفاً وصنع 97 هدفاً.