غريزمان يرفض عرضاً من الدوري الأميركي ويفضل الاستمرار مع أتلتيكو

- رفض أنطوان غريزمان عرضاً من فريق أورلاندو للانتقال إلى الدوري الأميركي، مفضلاً البقاء مع أتلتيكو مدريد لتحقيق ألقاب جديدة بعد التأهل لنهائي كأس الملك وثمن نهائي دوري الأبطال. - أتلتيكو مدريد لم يعارض رحيل غريزمان، لكن اللاعب اختار الاستمرار مع الفريق الإسباني لتعزيز مسيرته بالنجاحات قبل التفكير في الانتقال إلى الولايات المتحدة. - الدوري الأميركي يجذب نجوم كرة القدم المعتزلين دولياً مثل ليونيل ميسي وتوماس مولر، لكن غريزمان قرر تأجيل هذه الخطوة.

رفض لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، الفرنسي أنطوان غريزمان (33 عاماً)، عرضاً للانتقال إلى الدوري الأميركي، وخوض أول تجربة له بعيداً عن الملاعب الأوروبية. وكان اللاعب الفرنسي قد عبّر سابقاً عن رغبته في خوض تجربة في الولايات المتحدة الأميركية، وقد تلقى عرضا من فريق أورلاندو خلال بداية السنة الحالية للانضمام إلى الفريق، ولكنه فضّل إكمال الموسم مع فريقه الإسباني الذي يرتبط معه بعقد إلى نهاية الموسم المقبل.

وكشفت مجلة أونز مونديال الفرنسية، أمس الاثنين، الأسباب التي جعلت غريزمان يرفض العرض الأميركي. وأكدت أن فريق أتلتيكو مدريد لم يكن يُعارض فكرة رحيل نجمه عن صفوفه، ولكن اللاعب هو الذي تراجع. ويعود ذلك إلى رغبته في الحصول على لقبٍ جديدٍ مع فريقه الإسباني، وذلك عقب التأهل إلى نهائي كأس الملك، كما أن أتلتيكو تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذه التحديات حفزت النجم الفرنسي على الاستمرار مع الفريق، وتأجيل رحيله إلى الدوري الأميركي لفترة أخرى. ويسعى النجم الفرنسي إلى إنهاء مسيرته مع فريقه الإسباني من الباب الكبير، ويُضيف نجاحات إضافية إلى مسيرته مع النادي.

وتستقطب بطولة الدوري الأميركي عدداً كبيراً من النجوم خلال المواسم الأخيرة، وخاصة الذين اعتزلوا اللعب دولياً مع منتخب فرنسا منذ فترة قصيرة، مثل الحارس هوغو لوريس إضافة إلى أسماء قوية مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكذلك الألماني توماس مولر، وهي أسماء فضّلت الانتقال إلى الدوري الأميركي بعد نجاحات كبيرة في الملاعب الأوروبية.