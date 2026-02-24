غريزمان نجم أتلتيكو مدريد يقترب من الدوري الأميركي؟

- مفاوضات انتقال غريزمان إلى الدوري الأميركي: دخل أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، في مفاوضات للانتقال إلى الدوري الأميركي، مما يشكل صفقة قوية ومفاجئة لنجم "الروخيبلانكوس" وأحد أبرز هدافيه. - اهتمام أورلاندو سيتي بغريزمان: يملك نادي أورلاندو سيتي ميزة "حقوق اكتشاف" غريزمان، مما يمنحه أولوية التفاوض معه، خاصة بعد فقدانه مركزه الأساسي في أتلتيكو مدريد. - تاريخ غريزمان مع أتلتيكو وبرشلونة: لعب غريزمان لأتلتيكو بين 2014 و2019، ثم انتقل إلى برشلونة قبل العودة إلى أتلتيكو، حيث مدد عقده حتى 2027، لكنه لم يحقق ألقاباً كبيرة مع النادي.

كشفت وكالة فرانس برس عن دخول نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، الفرنسي أنطوان غريزمان (34 سنة)، في مفاوضات للانتقال إلى منافسات بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم الموسم المقبل، في صفقة قوية ومفاجأة لنجم "الروخيبلانكوس"، وأحد أبرز هدافيه في السنوات الماضية.

ويلعب غريزمان حالياً مع أتلتيكو مدريد، وهو الهداف التاريخي للنادي الإسباني برصيد 210 أهداف، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها أنباء عن إمكانية مغادرة غريزمان النادي الإسباني، والانتقال إلى منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم، خصوصاً أنه عبّر عن إعجابه بمنافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين ودوري كرة القدم الأميركية.

وستكون خطوة انتقال غريزمان إلى نادي أورلاندو سيتي في الدوري الأميركي، بمثابة صفقة قوية للدوري، الذي أمسى جاذباً للنجوم التي خاضت تجارب احترافية مُميزة مع أكبر الأندية الأوروبية، ولعل أبرزهم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي عام 2023، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم وصلت أخيراً، مثل الإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، والأوروغوياني لويس سواريز.

وفي هذا الإطار، أشار موقع ذي أثلتيك البريطاني إلى أن نادي أورلاندو سيتي يملك ميزة "حقوق اكتشاف" غريزمان، وهي آلية خاصة في الدوري الأميركي تمنح أحد الأندية أولوية التفاوض مع لاعب مُحدد. ويأتي اهتمام النادي الأميركي بالمهاجم الفرنسي في وقت فقد فيه مركزه الأساسي بتشكيلة أتلتيكو مدريد، إذ خاض 35 مباراة وسجل 12 هدفاً فقط.

وخاض غريزمان تجربة أتلتيكو مدريد بين عامي 2014 و2019، قبل أن ينتقل إلى نادي برشلونة الإسباني الذي بقي في صفوفه بين سنوات 2019 و2022، ثم عاد إلى نادي العاصمة بدايةً على سبيل الإعارة ثم بانتقال نهائي عام 2022، وبعد ذلك مدّد عقده مع أتلتيكو العام الماضي حتى يونيو/ حزيران عام 2027. ورغم دوره المهم في الفوز بمسابقة الدوري الأوروبي عام 2018، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق لقب كبير مع أتلتيكو، إذ فشل في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016 واكتفى بالمركز الثاني في الدوري الإسباني عامي 2018 و2019.