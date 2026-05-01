غريزمان "الشاهد الملك" في قضية برشلونة ضد بارتوميو

- أصبح أنطوان غريزمان شاهداً رئيسياً في قضية برشلونة ضد رئيسه السابق جوسيب ماريا بارتوميو، المتهم باختلاس أموال وسوء إدارة وتزوير حسابات مالية. - كشف تقرير داخلي لبرشلونة عن عجز مالي بقيمة 30 مليون يورو، بسبب عمولات مرتفعة في صفقات التعاقد، منها صفقة انتقال غريزمان من أتلتيكو مدريد في 2019. - يطالب برشلونة غريزمان وشقيقته بالإدلاء بشهادتهما حول تفاصيل الصفقة، بينما ينفي بارتوميو جميع الاتهامات الموجهة إليه.

أصبح نجم نادي أتلتيكو مدريد الفرنسي أنطوان غريزمان (35 عاماً) شاهداً رئيسياً في القضية التي رفعها برشلونة ضد رئيسه السابق جوسيب ماريا بارتوميو، الذي يخضع للتحقيق الجاري في المحكمة رقم 16 في مدينة برشلونة، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس أموال وسوء إدارة، وتزوير حسابات مالية.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الجمعة، أن إدارة نادي برشلونة الإسباني، بقيادة الرئيس خوان لابورتا، أعدت تقريراً داخلياً، كشف عن وجود عجز مالي يقدر بنحو ثلاثين مليون يورو، نتيجة عمليات غير طبيعية، من بينها دفع عمولات مرتفعة وصلت إلى نسبة 33% إضافية في بعض صفقات التعاقد، وعلى رأسها مسألة انتقال الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد إلى الفريق الكتالوني في صيف 2019.

وتابع أن برشلونة دفع 120 مليون يورو، لحسم صفقة غريزمان في صيف 2019، غير أن معطيات لاحقة أثارت شبهات فساد، في ظل الاشتباه بدور المحامي خوسيه أنخيل غونزاليس فرانكو، الذي يخضع بدوره للتحقيق، بعد ورود معلومات تفيد بحصوله على عمولة قدرها 1.5 مليون يورو مقابل وساطته في صفقة النجم الفرنسي.

وأوضح أن إدارة نادي برشلونة تريد من غريزمان وشقيقته، التي كانت تمثل النجم الفرنسي حينها، الذهاب إلى المحكمة، والإدلاء بشهادتهما، حول تفاصيل الصفقة التي حدثت في صيف 2019، وبخاصة أن المبلغ المالي يُعد كبيراً، بالإضافة إلى معرفة السبب الحقيقي وراء أخذ المحامي خوسيه أنخيل غونزاليس فرانكو، عمولة تقدر بنحو 1.5 مليون يورو.

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن رئيس نادي برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو ينفي جميع الاتهامات التي توجهها إدارة الرئيس الحالي خوان لابورتا، ويؤكد عدم تدخله في الجانب من المالي من الصفقات، التي قام الفريق الكتالوني بحسمها خلال حقبته، وهو ما سيُعرف خلال النطق النهائي للمحكمة الواقعة في مدينة برشلونة.