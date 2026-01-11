غرودا يقصي يونايتد.. من قصة الطفولة إلى التألق في أولد ترافورد

- قاد برايان غرودا، لاعب برايتون، فريقه للفوز على مانشستر يونايتد 2-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي، مسجلاً هدفاً وصانعاً آخر، ليؤكد مكانته كلاعب مؤثر في الفريق. - نشأ غرودا في بيئة كروية بفضل والده الألباني، مما ساهم في تطوير مهاراته التكتيكية والتقنية، وتنبأ والده بمستقبله في الدوري الإنجليزي منذ طفولته. - تعرض غرودا لإصابة خطيرة في 2024، لكنه عاد للعب بسرعة، مما أظهر قوته وعزيمته، وأشاد به المدير الرياضي لنادي ماينز لشجاعته.

قاد لاعب برايتون، الألماني برايان غرودا (21 عاماً)، فريقه لإقصاء مانشستر يونايتد، من الدور الثالث، لبطولة كأس الأتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بعد الفوز 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم الأحد. وسجل غرودا هدف فريقه الأول في الدقيقة 12، فيما قدم تمريرة حاسمة لزميله داني ويلبيك، ليقود كتيبة "طيور النورس" إلى الدور المقبل من المسابقة.

ووُلد غرودا في مدينة شباير الواقعة على ضفاف نهر الراين، وهو نجل لاعب كرة القدم الألباني السابق بوغار غرودا، الذي مثّل نادي فلازنيا، أحد أبطال الدوري الألباني السابقين، وشارك معه في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى ألمانيا. وساهم هذا الإرث العائلي في ترسيخ ثقافة كروية لدى نجم برايتون، من خلال الجوانب التكتيكية والتقنية، إضافة إلى الروح التنافسية اللازمة لصناعة مسيرة احترافية في كرة القدم. وعن الدور الكبير الذي لعبته عائلته في مسيرته الكروية، استعاد غرودا لحظة مبكرة من طفولته، تنبأ فيها والده بوصوله إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

ولا يزال غرودا يتذكر جيداً المرة الأولى التي قيل له فيها إنه سيلعب يوماً ما في البريمييرليغ، وكانت تلك اللحظة عقب فقدانه أعصابه خلال مباراة خاضها في طفولته أمام فريق إنكليزي في ألمانيا. واستعاد غرودا إحدى الذكريات التي بقيت راسخة في ذهنه منذ الطفولة، خلال حديث سابق لصحيفة "ذا أرغوس" البريطانية، وقال: "أستطيع أن أحكي قصة. عندما كنت صغيراً، لعبت ضد فريق إنكليزي. في مدينتي كنا بمواجهة لاعبين إنكليز، وكان الأطفال يأتون من الخلف ويرتكبون أخطاء ضدي".

وأضاف: "في إحدى المرات، ارتكب أحدهم خطأ ضدي، ثم حصل على الكرة، ولم يحتسب الحكم شيئاً. ركضت خلفه وارتكبت خطأً عليه أيضاً، فقال لي والدي: إذا لعبت بهذه الطريقة، ستلعب يوماً ما في الدوري الإنكليزي الممتاز". وتابع غرودا: "كنت حينها صغيراً جداً، أعتقد أن عمري كان نحو تسع سنوات، وكنت في مدينتي شباير في ألمانيا. الآن ألعب في الدوري الإنكليزي، وأحياناً نتحدث عن هذه القصة ونضحك عليها".

ومن الأحداث الصعبة في مسيرته كلاعب كرة قدم، تعرض غرودا في فبراير/شباط 2024، لإصابة قوية، إثر اصطدام عرضي خلال التدريبات مع زميله في فريقه السابق ماينز الألماني، سيلفان فيدمر، حيث نُقل إلى المستشفى، وخضع لعدد من الغرز الجراحية، كما اضطر لارتداء قناع واقٍ للوجه. ورغم خطورة الإصابة، عاد اللاعب الشاب وشارك في مباراة باليوم التالي أمام أوغسبورغ، التي انتهت بفوز ماينز بهدف دون رد. وقال المدير الرياضي لنادي ماينز، كريستيان هايدل، عقب اللقاء: "من شاهد اللاعب في الرابعة عصراً بالأمس، لم يكن ليتخيل أبداً أنه سيلعب كرة القدم اليوم. كان وجهه ممزقاً بالكامل. وخضع لغرز في قسم الجراحة التجميلية، وكنت أعتقد أنه سيغيب لمدة عشرة أسابيع".