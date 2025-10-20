غراهام بوتر يعود إلى السويد... ليردّ الجميل حيث بدأت الحكاية

- عاد غراهام بوتر لتدريب منتخب السويد بعد إقالة جون دال طوماسون، في محاولة لإنقاذ تصفيات كأس العالم 2026، حيث يعاني المنتخب من بداية كارثية في المجموعة الثانية. - بوتر، الذي صنع اسمه في السويد مع نادي أُوسترسوندز، يهدف إلى إعادة الثقة وإشعال روح المنافسة في الفريق، مستفيداً من علاقته العميقة مع الكرة السويدية وخبرته التكتيكية. - يستعد بوتر لقيادة السويد في مواجهات حاسمة ضد سويسرا وسلوفينيا، مع عقد يمتد حتى نوفمبر، مع إمكانية التمديد حال نجاحه في التأهل.

عاد المدرب الإنكليزي غراهام بوتر (50 عاماً) إلى مولد فكرته الكروية الأولى، إلى السويد التي فتحت له باب المجد، وأعادته اليوم إلى مقعد المدرب، ليقود منتخبها الوطني. لم يحتج الرجل سوى أقل من شهر بعد مغادرته ويستهام يونايتد، ليجد نفسه مجدّداً في البلد الذي صاغ ملامحه مدرباً، وصنع له مكانة بين الأسماء المرموقة في أوروبا.

وتولّى غراهام بوتر رسمياً تدريب منتخب السويد بعد إقالة جون دال طوماسون، وفقاً لما نشره موقع اتحاد الكرة السويدي، اليوم الاثنين، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تصفيات كأس العالم 2026. وعانى المنتخب السويدي بداية كارثية جعلته في ذيل ترتيب المجموعة الثانية بنقطة واحدة فقط بعد أربع جولات، ليجد الاتحاد السويدي في المدرب الإنكليزي الحلّ الأمثل، ليس فقط بخبرته التكتيكية، بل بعلاقته العميقة مع الكرة السويدية.

وعرف بوتر طريق النجاح من بوابة نادي أُوسترسوندز، الذي درّبه بين عامَي 2011 و2018، فصعد به من الدرجة الرابعة إلى الأولى وفاز معه بكأس السويد، قبل أن يُتوّج بجائزة مدرب العام. من هناك انطلقت مسيرته إلى برايتون ثم تشلسي، لكن جذوره بقيت متشبثة بالشمال الأوروبي، الذي منحه أول فرصة وأول تقدير. لذلك، عندما جاءه نداء العودة، لم يتردّد.

ووقّع بوتر عقداً يمتد حتى نهاية التصفيات في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع إمكانية التمديد، حال نجاحه في التأهل أو عبر الملحق الأوروبي، وأكد في أول تصريح له أنه يشعر بفخر كبير لتولي قيادة منتخب يضم لاعبين رائعين يقدّمون أداءً مميزاً في البطولات الكبرى، وأضاف: "هدفي الأول هو إعادة الثقة إلى الفريق، وإشعال روح المنافسة من جديد".

ويستعدّ غراهام بوتر لقيادة السويد في مواجهتَين مصيريتَين أمام سويسرا وسلوفينيا في نوفمبر المقبل، لإدراكه أن الحلم لا يزال ممكناً إذا استعاد اللاعبون روح القتال، التي عرفها فيهم ذات يوم. بالنسبة إلى بوتر، فليست هذه مجرد وظيفة جديدة، بل فرصة لردّ الجميل إلى بلدٍ صنع منه مدرباً ومنحه هوية كروية ما زال يحملها أينما ذهب. وتغلق السويد بهذه الخطوة دائرة جميلة من الحكاية، فقد بدأ بوتر طريقه بين ثلوجها، وها هو يعود إليها اليوم ليقودها من جديد، في فصلٍ جديد من قصة وفاءٍ نادرة بين مدرب وإنجاز وبلد لم ينسَ من آمن به يوماً.