- كشف المدرب الأسترالي غراهام أرنولد أن مستقبله مع المنتخب العراقي سيتحدد بعد انتهاء مشاركتهم في كأس العالم 2026، حيث يواجهون السنغال في مباراة مصيرية ضمن الجولة الثالثة من المجموعة التاسعة. - يسعى المنتخب العراقي للتأهل إلى دور الـ32 رغم خسارته في المباراتين الأوليين، ويؤكد أرنولد على أهمية اتخاذ قرارات جريئة وخطة هجومية للفوز، مشددًا على تعزيز الثقة والعقلية الإيجابية لدى اللاعبين. - أشار أرنولد إلى الدعم الكبير من الجماهير العراقية وتأثير المشاركة في نهائيات أميركا الشمالية على رفع مستوى كرة القدم الدولية وتطوير اللاعبين.

كشف المدرب الأسترالي للمنتخب العراقي غراهام أرنولد، الخميس، أن مستقبله على رأس الجهاز الفني لـ"أسود الرافدين" سيتحدد عند انتهاء مشاركة المنتخب في كأس العالم، أي بعد مواجهة مصيرية مع السنغال في الجولة الثالثة من الدور الأول لمونديال 2026 لكرة القدم.

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره السنغالي ضمن الجولة الثالثة من المجموعة التاسعة والمقررة عند العاشرة من مساء الجمعة (بتوقيت القدس المحتلة)، حيث يتشبث "أسود الرافدين" بأمل التأهل إلى دور الـ32 من المجموعة التاسعة كأحد أفضل ثمانية منتخبات تتخطى دور المجموعات من المركز الثالث، رغم خسارته مباراتيه الأوليين بفارق أهداف بلغ (-6)، قبل لقاء السنغال التي تتقدّم عليه بفارق ثلاثة أهداف.

وردّ غراهام أرنولد، الذي قاد العراق في 18 مباراة حتى الآن منذ تعيينه في مايو/ أيار 2025، على سؤال مستقبله مع المنتخب، في مؤتمر صحافي في تورونتو حيث قال بحسب ما نقلته وكالة (فرانس برس): "عقدي ينتهي خلال خمسة أو ستة أسابيع. سأتحدث مع رئيس الاتحاد بشأن هذا الموضوع بعد انتهاء مشاركتنا في كأس العالم".

وتطرّق المدرب الأسترالي إلى المواجهة مع السنغال فقال "أعتقد أن مثل هذه المباراة تتطلب قرارات جريئة وخطة هجومية. اللاعبون مستعدون لمباراة الغد، ليس فقط من أجل العراق، بل من أجل أنفسهم وثقافتهم وهويتهم أيضا". وأضاف حول ما إذا كان يستهدف الفوز فقط أم حسابات التأهل بما يخص عدد الأهداف "أنا أدرب دائما بعقلية الانتصار. أريد الفوز في كل مباراة، ولا ألعب من أجل التعادل أو الخسارة". وتابع "أحاول أن أمنح اللاعبين الثقة والعقلية القوية والإيجابية. لا نتحكم في ما يفعله الخصم، لكننا نستطيع التحكم في طريقتنا واستعدادنا. رسالتنا دائما هي السعي إلى الفوز".

واعتبر أرنولد أن "الجماهير هي أفضل ما في هذه البطولة"، مضيفا أن "من الامتياز أن نحظى بهذا الدعم. الجماهير العراقية كانت سندا كبيرا لنا هنا في كأس العالم". وأردف "لا مجال للسياسة في كأس العالم، فكل التركيز منصب على كرة القدم. كل مباراة لها أهميتها، وهذا من شأنه أن يرفع مستوى كرة القدم الدولية". واعتبر أن مشاركة العراق في نهائيات أميركا الشمالية كان لها "تأثير كبير. رأيت حجم الحماس الذي يعيشه الشعب العراقي مع كل مباراة. اللاعبون يشعرون بهذا الدعم، والشعب يعيش معهم كل لحظة". واستطرد "مجموعتنا من أصعب مجموعات البطولة، ولذلك فإن خوض هذه المنافسات يمنح اللاعبين خبرات ثمينة ستساعدهم على التطور مستقبلا".