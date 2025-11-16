غرامة قياسية على نجم دورتموند لحيازته أسلحة بطريقة غير قانونية

- تلقى كريم أدييمي، نجم بوروسيا دورتموند، غرامة قياسية قدرها 450 ألف يورو لحيازته أسلحة غير قانونية، مما أثار ضجة في الوسط الرياضي والإعلامي وأثر على سمعته الشخصية والمهنية. - كشفت التحقيقات أن أدييمي وصديقته كانا يمتلكان أدوات حربية صغيرة، مما أدى إلى إلزامهما بدفع الغرامة على 60 قسطاً يومياً، وتجنب اللاعب عقوبة السجن، لكن القضية أثرت على مسيرته الاحترافية. - أثارت تصريحات وكيل أعمال أدييمي الجدل، حيث أشار إلى أن الأسلحة قد تكون وصلت عبر علبة مفاجآت من تيك توك، مما فتح نقاشاً حول ثقافة الأسلحة وتأثيرها على الشباب.

تلقى نجم بوروسيا دورتموند الألماني كريم أدييمي (23 عاماً) غرامة قياسية لحيازته أسلحة بطريقة غير قانونية، وأثارت القضية ضجة كبيرة في الوسط الرياضي والإعلامي، نظراً لحجم العقوبة التي فرضتها المحكمة والتي بلغت قرابة نصف مليون يورو، ما وضع اللاعب تحت ضغط شديد على المستوى الشخصي والمهني.

ويواجه أدييمي تبعات ثقيلة على سمعته بعد أن اكتشفت الشرطة بحوزته أداة للكم من الحديد ومسدساً صاعقاً، وهما أداتان تُعدّان من الأسلحة التي يحظر القانون الألماني اقتناءها أو حملها من دون ترخيص، ويكشف التحقيق الذي امتد لأشهر طويلة أن القضية تعود إلى أكثر من عام، حين ضبطت الشرطة اللاعب وصديقته وهما يمتلكان أدوات حربية صغيرة تُصنّف قانونياً ضمن المعدات الخطرة.

وسيدفع الدولي الألماني الآن ثمناً باهظاً، بعدما قررت المحكمة إلزامه وصديقته بغرامة مالية ضخمة تبلغ 450 ألف يورو، تُسدّد على 60 قسطاً يومياً ويُجنّب الحكم اللاعب عقوبة السجن، لكنه يترك آثاراً واضحة على مسيرته الاحترافية، خصوصاً أن سجله القضائي سيبقى مراقباً رغم بقائه نظيفاً من الناحية القانونية. ويشكّل ذلك ضربة لصورة أدييمي الذي صعد سريعاً بوصفه من أبرز المواهب الهجومية في دورتموند.

ويلتزم النادي الألماني الحذر في تفاعله مع القضية، إذ أصدر بياناً مقتضباً يؤكد فيه أنه يتعامل مع أي اتهامات جنائية بجدّية كاملة، مع الحرص على معالجة الأمر داخلياً وبما يتوافق مع قواعد السرّية. ويبدو موقف دورتموند حذراً إدراكاً لحساسية المرحلة التي يعيشها اللاعب، خاصة أن وسائل الإعلام تبحث في كل زاوية عن تفاصيل إضافية قد تزيد من الضغط على النادي.

ويلتزم أدييمي الصمت منذ بداية القضية، لكن ظهور تصريحات من وكيل أعماله خورخي مينديش أضفى مزيداً من الجدل، حين كشف أن الأسلحة التي عُثر عليها قد تكون وصلت إلى اللاعب من خلال علبة مفاجآت طُلبت عبر تيك توك، وهو تفسير أثار موجة من السخرية والتعجب داخل الوسط الألماني، بالنظر إلى خطورة المحتوى الذي قد تحمله مثل هذه الطرود.

وتفتح الحادثة باب نقاش واسع داخل ألمانيا، بين من يرى أن العقوبة صارمة بما يكفي لردع اللاعبين عن التعامل مع الأسلحة، ومن يعتبر أن نجم دورتموند حصل على معاملة مخففة بالنظر إلى مكانته الرياضية، بينما تعيد القضية إلى الواجهة الجدل القديم حول ثقافة الأسلحة وتأثيرها داخل الأوساط الشبابية، لتتحول قصة أدييمي إلى تحذير واضح للمشاهير.