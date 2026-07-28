غرامات تطاول فريقي الحكمة والرياضي.. تحذير صارم لوقف التصعيد

- أعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة عن فرض غرامات مالية على فريقي الحكمة والرياضي بدلاً من عقوبات الإيقاف، لضمان استكمال السلسلة النهائية لدوري الدرجة الأولى، بعد الأحداث الأخيرة في المباريات. - تضمنت العقوبات غرامات مالية على الناديين والمدربين واللاعبين، مع توقيف بعض المشجعين لموسم كامل بسبب الإهانات والتشهير، مع تحذير من مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفات. - الاتحاد شدد على أهمية ضبط النفس والروح الرياضية لضمان سير البطولة بشكل عادل، مع التأكيد على أن أي تجاوزات مستقبلية ستواجه بعقوبات صارمة.

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة، في وقتٍ متأخر من ليل الاثنين، عن سلسلة عقوبات انضباطية طاولت فريقي الحكمة والرياضي، على خلفية الأحداث التي حصلت خلال المباراتين الأخيرتين من السلسلة النهائية لبطولة دوري الدرجة الأولى للرجال، حيث اكتفى "بصورة استثنائية" بفرض غرامات مالية بدلاً من تنفيذ عقوبة الإيقاف، وذلك بهدف ضمان استكمال "الديربي" الذي يحظى بمتابعة محلية وعربية.

وأكد الاتحاد اللبناني أنّه اتخذ قراراته بناء على مراجعته تقارير المراقبين والحكام، وكذلك إعادة مشاهدة المواجهتين عبر التسجيلات المتوفرة، والاستماع إلى إفادة الشهود، ومن ضمنهم أعضاء الهيئة الإدارية الذين حضروا في المباراتين على ملعب غزير- أنطوان شويري استاديوم الجمعة، وفي قاعة صائب سلام، الأحد في المنارة.

وبناءً على ذلك قال الاتحاد: "تقرر عقاب جمهوري الناديين واستبدال التوقيف بالاكتفاء بالغرامة المالية، عبر تغريم النادي الرياضي بيروت 25 ألف دولار أميركي، مقابل 10 آلاف للحكمة، مع توقيف المدعوين، مصطفى الداعوق، أحمد خزعل، وليد دعيبس، عمر عيتاني، ربيع أبو عتّه، ومحمود مزبودي من جمهور النادي الرياضي موسماً كاملاً، بسبب الشتائم والإهانات والتشهير التي حصلت في كلتا المباراتين".

في الوقت عينه فرض الاتحاد اللبناني للعبة غرامات مالية على المدرب أحمد فران (4 آلاف دولار أميركي) من جانب الرياضي بعد تعرّضه للحكم وفقاً للمصدر عينه، بينما اكتفى بمبلغ ألفيّ دولار لجو غطاس من جانب الحكمة بسبب تعرّضه لنظيره في نادي الرياضي، إضافة إلى تغريم لاعب الحكمة سيكو دومبويا أربعة آلاف دولار، بعد توجيهه إشارات بيديه نحو جمهور الفريق المنافس.

ورفع الاتحاد اللبناني السقف في نهاية بيانه، حيث أكد أن أي تصرفات مشابهة ستُقابل بعقوبات أكبر، بعدما كان الترقب سيد الموقف في الساعات الماضية إلى إمكانية حرمان الرياضي من خوض المباراة الخامسة بحضور جماهيره، مع إمكانية إيقاف المدرب أحمد فران، لكن في نهاية المطاف جاءت هذه القرارات في محاولة لاحتواء ما حصل، واستكمال البطولة التي وصلت إلى خواتيمها.

وختم البيان بعبارة شديدة اللهجة جاء فيها: "حرصاً على حسن سير البطولة بأفضل شكلٍ ممكن، وبعدالة ومساواة بصورة مطلقة، اكتفى الاتحاد هذه المرة استثنائياً بالغرامات المالية المعروضة أعلاه، لكنه يشدد على الأندية بوجوب ضبط النفس، والتحلي بالروح الرياضية، والحفاظ على أفضل صورة لهذا العرس السلوي، وهذه السلسلة النهائية المميزة للعبة الشعبية الأولى في لبنان. وإن أي مخالفات أو تجاوزات ستحصل اعتباراً من اليوم وصاعداً، سوف تحتّم على الاتحاد مضاعفة العقوبات، وفرض التوقيفات حيث يلزم".

وبحسب قواعد الاتحاد، يفوز في السلسلة النهائية، الفريق الذي يحقق 4 انتصارات من أصل 7، مع العلم أن الرياضي يُعتبر البطل التاريخي لمسابقة الدوري اللبناني بتتويجه في 38 مناسبة آخرها في موسم 2024-2025، بينما يأتي الحكمة ثانياً بـ8 ألقاب آخرها في موسم 2003-2004، مقابل لقب لكلّ من الشانفيل، وبيروت، وهومنتمن، والعمل بكفيا.