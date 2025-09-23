- تراجع فينيسيوس جونيور إلى المركز 16 في ترتيب الكرة الذهبية رغم أدائه المميز، بينما نظم لامين يامال حفلاً خاصاً لعائلته وأصدقائه بعد الحفل. - شهد الحفل حضور نجوم مثل رونالدينيو، ومنحت جائزة خاصة لأسرة ديوغو جوتا تكريماً لمسيرته، مما أثر في جماهير ليفربول. - ظهر دي جي سنايك بشارة علم فلسطين دعماً لغزة، بينما حل أشرف حكيمي في المركز السادس رغم إنجازاته مع باريس سان جيرمان.

شهد حفل الكرة الذهبية "بالون دور"، الذي احتضنه مسرح شاتليه، في العاصمة باريس، الاثنين، غرائب ومشاهد غير متوقعة، بين سقوط حر في الترتيب للنجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور (25 عاماً)، إلى حفل مسبق أعده نجم برشلونة، لامين يامال (18 عاماً)، وصولاً إلى مخاطرة بعض عشاق كرة القدم عبر تسلّق الأشجار المجاورة لمدخل المسرح من أجل مشاهدة النجوم العالميين عن قرب.

وتراجع وصيف النسخة الماضية، فينيسيوس جونيور إلى المركز 16 في ترتيب جائزة الكرة الذهبية، في مفاجأة غير متوقعة قياساً بما قدّمه مع ريال مدريد من مجهودات. ويعكس هذا التراجع شدة المنافسة بين نجوم العالم خلال الموسم المنصرم، بعدما خطفت أندية أخرى الأضواء بتتويجات لافتة، على غرار باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا وتشلسي المتوج بمونديال الأندية.

وفاجأ نجم برشلونة لامين يامال الجميع بتنظيم حفل خاص في العاصمة باريس عقب انتهاء حفل الكرة الذهبية، يحضره نحو 20 شخصاً من أفراد عائلته والمقربين منه. ولم يُظهر الإسباني الشاب اهتماماً كبيراً بنتيجة الجائزة، سواء فاز بها أو خسرها أمام منافسه المباشر الفرنسي عثمان ديمبيلي، بقدر ما حرص على مشاركة لحظته المميزة مع أحبّائه وأصدقائه.

لم يتردد عشاق كرة القدم في تسلق الأشجار والمعالم القريبة من مدخل مسرح شاتليه بالعاصمة باريس، فقط من أجل عيش الأجواء ومشاهدة النجوم لحظة وصولهم تباعاً. وشهد الحفل حضور أسماء لامعة في عالم اللعبة، يتقدمهم البرازيلي رونالدينيو الذي تولى تسليم الجائزة، إلى جانب مدربي كبرى الأندية وعدد من اللاعبين الحاليين والسابقين، في مشهد تحوّل إلى فرصة استثنائية للجماهير لملاقاة أساطيرهم المفضلين.

ومنحت مجلة فرانس فوتبول جائزة خاصة لأسرة النجم البرتغالي الراحل ديوغو جوتا، في لفتة إنسانية تهدف إلى تكريم مسيرته والتخفيف من ألم الفقد، بعد رحيله المأساوي قبل أسابيع إثر حادث سير مروّع احترقت خلاله السيارة التي كان يقودها برفقة شقيقه، ما أحدث صدمة عميقة لدى جماهير ليفربول وعشاق كرة القدم حول العالم.

This is more than football.



A tribute to Diogo Jota ❤️ pic.twitter.com/vVmsqJkbul — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

وظهر الفنان الجزائري العالمي وليام سامي غريغسين، المعروف باسم "دي جي سنايك"، خلال الحفل أثناء تسلّم نادي باريس سان جيرمان جائزة أفضل فريق في الموسم الماضي، وهو يضع شارة معدنية تحمل علم فلسطين على زيه، في رسالة دعم للمدنيين في قطاع غزة الذين يواجهون حرب إبادة من الجيش الإسرائيلي، ضمن أكبر حدث كروي في العالم.

وعاش محبّو النجم المغربي أشرف حكيمي خيبة أمل كبيرة بعدما حلّ في المركز السادس بالترتيب العام، رغم دخوله دائرة الترشيحات القوية للجائزة، إثر مساهمته في تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي ودرع الأبطال. ويأمل المدافع البارز أن يواصل استثمار قدراته الهائلة ليحافظ على تألقه في الموسم الجديد أيضاً.

وأثار المدير الفني لباريس سان جيرمان، لويس إنريكي، جدلاً واسعاً بعدما ظهر بيد سليمة، وهو يتحدث عن إنجازه وفوزه بجائزة أفضل مدرب في العالم. ولم يفهم المتابعون سرّ هذا المشهد، فتساءل بعضهم إن كان منظمو الكرة الذهبية قد أبلغوا الفائزين مسبقاً قبل أيام من الحفل بل قبل إصابته التي يعاني منها، أم أن المدرب الإسباني قرر نزع الجبيرة فقط من أجل الظهور أمام عدسات الكاميرا، علماً أنه ظهر وهو يرتديها خلال مباراة أولمبيك مرسيليا التي جرت في توقيت متزامن مع الحفل ليلة الإثنين!

Luis Enrique from @PSG_inside is the Men's Johan Cruyff Trophy winner!



He got a message for us 💬#ballondor pic.twitter.com/I9lzAXSQz1 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025