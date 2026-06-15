غايثجي بطلاً للوزن الخفيف أمام أعين ترامب في نزال البيت الأبيض

- جاستن غايثجي يفاجئ الجميع بفوزه على إيليا توبوريا في بطولة "UFC" للوزن الخفيف، محققاً أول هزيمة لتوبوريا في مسيرته الاحترافية خلال حدث "UFC Freedom 250" في البيت الأبيض. - الحدث الفريد أقيم بمناسبة عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب الثمانين واحتفالات مرور 250 عاماً على استقلال الولايات المتحدة، بحضور ترامب وعائلته. - غايثجي يشيد بالروح الأمريكية ويشكر العسكريين، بينما يحقق سيريل غان الفوز في النزال الرئيسي الثاني ضد أليكس بيريرا بالضربة القاضية.

خالف جاستن غايثجي التوقعات أمام عدد كبير من المشجعين والرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، حين فاجأ إيليا توبوريا وانتزع منه لقب بطولة "UFC" للوزن الخفيف، خلال الحدث الاستثنائي لرياضة الفنون القتالية المختلطة، بعدما كانت الترشيحات تصب في مصلحة المقاتل الجورجي - الإسباني، مكبداً إياه أول هزيمة في مسيرته الاحترافية التي تضمّ 18 نزالاً.

وأقيم هذا الحدث الفريد من نوعه، اليوم الاثنين، داخل الحديقة الجنوبية في البيت الأبيض، والذي حمل اسم "UFC Freedom 250" (يو إف سي الحرية 250)، بمناسبة عيد ميلاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثمانين، وذلك تزامناً مع احتفالات مرور 250 عاماً على استقلال الولايات المتحدة.

وبعد تحقيق الفوز، الذي وصفه المعلق جو روغان بأنّه "واحد من أكبر المفاجآت في تاريخ الرياضة"، قام غايثجي بحركته البهلوانية الشهيرة من أعلى القفص قبل أن يصافح ترامب، وشبّه في مقابلة بعد النزال بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، وضعه كخصم ضعيف بالأميركيين الذين ناضلوا من أجل استقلال بلادهم.

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وقال غايثجي: "أنا من أميركا، وانظروا إلينا الآن، نحن مزدهرون، إلى جميع أفراد الخدمة العسكرية الحاليين والسابقين والمستقبليين، شكراً جزيلاً لكم"، مع العلم أنّ النزال الرئيسي الثاني، حسمه سيريل غان لمصلحته متفوقاً على أليكس بيريرا من خلال الضربة القاضية في الجولة الثانية في الوزن الثقيل.

وكان الرئيس الأميركي وعائلته حاضرين خلال هذا الحدث الاستثنائي، الذي أعلن عنه أول مرة في الثالث من يوليو/ تموز 2025 خلال تجمعٍ جماهيري في أرض المعارض بولاية أيوا، وقال يومها: "هل يشاهد أحدكم يو إف سي؟ إنّه دانا وايت العظيم. سنقيم نزال يو إف سي على أرض البيت الأبيض. لدينا مساحة شاسعة هناك، دانا رائع وفريد من نوعه، نزال كامل، بحضور 20 أو 25 ألف شخص، وسنقيمه كجزء من احتفالية الـ250 عاماً أيضاً".