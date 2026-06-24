غانا تفرض التعادل على إنكلترا وتُبقي حظوظها في المونديال بفضل الدفاع

- فرض منتخب غانا التعادل السلبي على إنكلترا في الجولة الثانية من المجموعة 12 في كأس العالم 2026، بفضل خطة دفاعية محكمة من المدرب كارلوس كيروش، حيث تم تقييد حركة هاري كين وفشل جود بيلنغهام في اختراق الدفاع. - سيطر منتخب إنكلترا على الشوط الأول بنسبة استحواذ 80%، لكن دون تهديد حقيقي على مرمى غانا، بينما ركز كيروش على الدفاع والهجمات المرتدة. - التعادل منح غانا نقطة ثمينة، ليصبح رصيدها نقطتين قبل مواجهة كرواتيا، بينما تملك إنكلترا أربع نقاط قبل لقاء بنما، مما يقربها من التأهل لدور الـ32.

فرض منتخب غانا التعادل السلبي على منتخب إنكلترا في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة 12، في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وتعرض منتخب إنكلترا لصدمة كبرى في بداية المواجهة، بعدما قام مدرب منتخب غانا، كارلوس كيروش، بوضع خطة دفاعية بحتة، حيث اعتمد على دفاع المنطقة، وفرض رقابة على مفاتيح اللعب، وعدم جعل المهاجم هاري كين يتحرك بحرية، فيما فشل جود بيلنغهام بمنح رفاقه تمريرات خلف خطوط الدفاع.

وسيطر منتخب إنكلترا في الشوط الأول على مجريات اللعب في منطقة العمليات، واستحوذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 80 بالمائة، مع اعتمادهم على إطلاق ست تسديدات، لكنها لم تشكل أي خطر على شباك حارس مرمى منتخب غانا، فيما ظهر تركيز كارلوس كيروش على عدم تلقى أي هدف في أول 45 دقيقة، وهو ما يفسر عدم تمكن رفاق القائد جوردان آيو، الذين لم يطلقوا أي تسديدة نحو حامي العرين، جوردان بيكفورد.

واستمر منتخب غانا في التركيز على دفاع المنطقة والهجمات المرتدة السريعة، الأمر الذي جعل مدرب منتخب إنكلترا، الألماني توماس توخيل، يقوم بإجراء عدد من التغييرات على تشكيلته الأساسية، بعدما دفع بكل من: إبرشي إيز، ماركوس راشفورد، مورغان روجر، بوكايو ساكا و نيكو أوريلي، من أجل تنشيط الوسط والهجوم.

وبهذا التعادل السلبي الثمين، تمكن منتخب غانا من خطف نقطة ثمينة للغاية، ورفع رصيده إلى أربع نقاط، قبل المواجهة الصعبة التي تنتظره ضد منتخب كرواتيا، فيما بقي أمام منتخب إنكلترا مباراة أمام بنما، بعدما أصبح لدى كتيبة المدرب توماس توخيل أربع نقاط، ما يعني قربهما من حسم التأهل إلى دور الـ32 في بطولة كأس العالم.