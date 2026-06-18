غانا تخطف فوزاً صعباً من بنما بعد هدفٍ قاتل في آخر أنفاس المباراة

- حقق منتخب غانا فوزاً مهماً بنتيجة 1-0 على بنما في افتتاح مباريات كأس العالم 2026، في مباراة أقيمت في تورنتو ضمن مجموعة تضم إنكلترا وكرواتيا. - رغم سيطرة بنما بنسبة 62% على الكرة، إلا أن غانا نجحت في تسجيل هدف الفوز عبر كاليب ييرنكي بعد تمريرة من براندون توماس أسانتي، مستغلة هجمة بدأها أنطوان سيمينيو. - تسعى غانا بقيادة المدرب كارلوس كيروش للتأهل إلى دور الـ32، بينما تأمل بنما في تحقيق نتائج أفضل بعد مشاركتها المخيبة في 2018.

خطف منتخب غانا فوزاً مهماً بنتيجة 1-0، في مباراة صعبة جداً أمام بنما في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، على ملعب "بي أم أو فيلد" في مدينة تورنتو الكندية، في افتتاح رحلة الفريقين اليوم الخميس، في هذه النسخة المقامة في 3 دول لأول مرة بالتاريخ (الولايات المتحدة، المكسيك وكندا)، بمشاركة 48 منتخباً.

وفشل منتخب غانا بقيادة نجمه أنطوان سيمينيو، وكذلك المهاجم جوردان أيوه، بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، في تقديم صورة طيبة، بعدما ظهر الفريق بمستوى متواضع طوال الدقائق التسعين، إذ سيطر منتخب بنما مع مدربه توماس كرستيانسين على الكرة بنسبة أكبر وصلت إلى 62% مقابل 38% للـ"بلاك ستارز"، لكن دون هجمات خطيرة تُذكر.

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ولم يكن استحواذ "رجال القناة" على الكرة كافياً لحصد النقطة الأولى في هذه النسخة، فبعد هجمة بدأها لاعب مانشستر سيتي، سيمينيو، وصلت الكرة إلى براندون توماس أسانتي، الذي أرسل عرضية نموذجية وجدت زميله كاليب ييرنكي، الذي لم يجد أي صعوبة في وضعها بالشباك الخالية بعدما تجاوزت الكرة الحارس.

وكانت بنما تمنّي النفس في حصد النقطة الأولى لها في المونديال تاريخياً، بعدما تلقت في مشاركتها الوحيدة خلال نسخة 2018 في روسيا ثلاث هزائم، وهي التي تلعب خلال هذه النسخة في مجموعة صعبة للغاية تضمّ كلاً من إنكلترا التي انتصرت على كرواتيا 4-2 إلى جانب غانا، التي تسعى لبلوغ دور الـ32.