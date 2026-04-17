غالينو.. من الجدل إلى بطل تأهل الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة

- قاد البرازيلي غالينو الأهلي السعودي للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2025-2026 بعد فوزه على جوهور دار التعظيم الماليزي 2-1، رغم طرد علي مجرشي في الدقيقة 37. - أثار غالينو الجدل بتصريحاته حول التحكيم في الدوري السعودي، ملمحاً إلى تفضيل فريق واحد في المنافسة، مما أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط الرياضية. - اختار غالينو تمثيل منتخب البرازيل بدلاً من البرتغال، رغم تألقه مع بورتو، مؤكداً عدم ندمه على هذا القرار.

قاد البرازيلي غالينو (28 عاماً) ناديه الأهلي السعودي، حامل اللقب، إلى التأهل للدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، بعدما قلب تأخره ليحقق الفوز على جوهور دار التعظيم الماليزي 2-1، اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن ربع نهائي.

وتقدم دار التعظيم عبر هدف لاعب الأهلي علي مجرشي (19 بالخطأ في مرمى فريقه)، قبل أن يرد الأهلي بهدفين عن طريق لاعب ساحل العاج فرانك كيسيه (45+3) والبرازيلي ويندرسون غالينو (54). وأكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع علي مجرشي في الدقيقة الـ37 من عمر اللقاء، بعد تدخله العنيف على البرازيلي جايرو، لاعب النادي الماليزي. ونصب غالينو نفسه نجماً للقاء بعدما سجل هدف الانتصار لفريقه، إضافة إلى تحركاته الفعالة وصناعته الفرص، ليحصل على تقييم 9 من 10، بحسب موقع فلاش سكور.

وسيقابل الأهلي في الدور قبل النهائي، يوم الاثنين المقبل، فريق فيسيل كوبي الياباني الذي فاز بدوره على السد القطري بفارق ركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 3-3. وفي وقت سابق، أثار غالينو الجدل بعد تعادل فريقه الأهلي مع الفيحاء بهدف لمثله في مسابقة الدوري السعودي. وعقب نهاية المباراة، عبّر عن غضبه عبر حسابه على منصة إكس موجهاً انتقادات حادة للتحكيم ومسار المنافسة، حيث كتب أن ما يحدث يوحي وكأن اللقب "يتم تسليمه"، مضيفاً أن هناك محاولات لإبعاد فريقه عن سباق الدوري. وتابع غالينو في رسالته أن ما يجري يمثل "عدم احترام" للنادي، مشيراً إلى أن هناك توجهاً واضحاً، بحسب وصفه، لصالح فريق واحد في المنافسة، في إشارة غير مباشرة إلى النصر ونجم الفريق كريستيانو رونالدو، دون أن يذكرهما بالاسم بشكل مباشر.

وأثارت تصريحات غالينو تفاعلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، في وقت يشتد فيه الصراع على لقب الدوري بين الأندية المتنافسة مع اقتراب الجولات الحاسمة من نهاية الموسم. وقبل انتقاله إلى الأهلي، وعندما كان يحمل شعار نادي بورتو البرتغالي، أكد غالينو أنه لا يشعر بأي ندم على قراره تمثيل منتخب البرازيل بدلاً من منتخب البرتغال، رغم امتلاكه إمكانية الدفاع عن ألوان الأخير بعد إقامته في البلاد أكثر من خمس سنوات. وكان اللاعب مرشحاً لدخول قائمة المنتخب البرتغالي تحت قيادة المدرب روبرتو مارتينيز، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع بورتو، إلا أن غالينو تلقى استدعاءً من منتخب البرازيل، ليحسم بذلك موقفه الدولي بشكل نهائي لصالح بلده الأم.