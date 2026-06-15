غافي يعادل رقم بيليه في كأس العالم

- شارك بابلو غافي أساسياً مع منتخب إسبانيا في افتتاح كأس العالم 2026 ضد الرأس الأخضر، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي، مما شكل مفاجأة قوية نظراً لترشيح إسبانيا للفوز باللقب. - أصبح غافي سادس لاعب في التاريخ يشارك في نسختين من كأس العالم قبل بلوغه 21 عاماً، لينضم إلى قائمة تضم بيليه وثلاثة لاعبين كاميرونيين وأورمان وايتسايد. - رغم إصابته الطويلة في الركبة، اختاره المدرب لويس دي لا فوينتي في القائمة النهائية، مما يعكس الثقة الكبيرة في قدراته.

شارك متوسط ميدان نادي برشلونة، بابلو غافي أساسياً في المباراة التي جمعت منتخب بلاده أمام الرأس الأخضر، الاثنين، في افتتاح مباريات المنتخبَين في كأس العالم 2026، والتي حسمها التعادل السلبي، في أول مباراة لا تعرف تسجيل الأهداف في البطولة، وكذلك في أول مفاجأة قوية في هذه النسخة بما أن إسبانيا مرشحة لحصد اللقب.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، استناداً لأرقام منصّة أوبتا المختصة، أن غافي أصبح سادس لاعب عبر التاريخ، يُشارك في كأس العالم في نسختَين وسنّه أقل من 21 عاماً. وانضمّ إلى قائمة تضمّ عدداً قليلاً من اللاعبين، وفي مقدمتهم أسطورة كرة القدم العالمية، البرازيلي بيليه إضافة إلى الثلاثي الكاميروني: ريغوبيرت سونغ، سالومون أوليمبي وصامويل إيتو، وأورمان وايتسايد من إيرلندا الشمالية.

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وفي نسخة 2022 في قطر، شارك خريج أكاديمية برشلونة في أربع مباريات مع المنتخب الإسباني، قبل نهاية المشوار أمام المغرب في ثمن النهائي ولكن مشاركته في هذه البطولة كانت تبدو مستحيلة بسبب إصابة تعرّض لها، وجعلته آماله تبدو منعدمة فقد غاب لأشهر عدّة بسبب إصابة في ركبته اليمنى تعرض لها الصيف الماضي، وعاد غافي إلى الملاعب في مارس/آذار الماضي. ورغم هذا الغياب الطويل، اختاره لويس دي لا فوينتي في القائمة النهائية، وهو ما يفسر الفرحة الكبيرة للاعب بعد الكشف عن القائمة رسمياً، ليشارك أساسياً ضدّ الرأس الأخضر في المباراة الافتتاحية، ما يُثبت أن المدرب يثق فيه كثيراً، وبعد أن كانت مشاركته مهدّدة، دخل التاريخ إلى جانب الأسطورة بيليه.