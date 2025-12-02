غاسبر فيليبسين: من الإخفاق إلى الهيمنة على سباقات السرعة

تحدّث الدراج البلجيكي غاسبر فيليبسين (27 عاماً)، بثقة عن المكانة التي بات يحتلها في تاريخ سباقات السرعة، مؤكداً أنّ مساره لم يكن دائماً بهذه السهولة، وأوضح أنّه مرّ بفترة كان يراقب خلالها المنافسين، ويتابع تحركاتهم وقراراتهم في اللحظات الحاسمة، قبل أن يفرض نفسه اليوم بين نخبة السبرنت في العالم. وكشف النجم البلجيكي عن اللحظة التي أدرك فيها أنه "مصنوع من شيء مختلف"، بعدما ترسخ اسمه في الصف الأول لنجوم السرعة عالمياً.

وقال فيليبسين، الذي عانى من الإخفاقات في بداية مسيرته، في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية أمس الاثنين: "عندما كنت أصغر، كنت أتطوّر خطوة بخطوة، لكن جاء يوم أدركت فيه أنني قادر على منافسة الأفضل وهزيمتهم". هذه اللحظة شبه الخاصة، كانت بداية التحول الذي جعل منه واحداً من أبرز درّاجي سباقات السرعة في المشهد العالمي، كما أردف: "أحاول التركيز والعمل بنسبة 100% وبشغف". وتحوّل هذا الشغف إلى هاجس إيجابي جعل فيليبسين يتعايش مع الضغط كأنه جزء من قميصه. وعن هذا قال: "هناك دائماً ضغط في السبرنت، لكن نحاول تقديم أفضل ما يمكن". ومع أن سجل الدراج البلجيكي مليء بالانتصارات، إلا أن فوزاً واحداً يلمع فوق الجميع، ويذكره بلا تردد: "ربما فوزي في ميلانو–سان ريمو".

وعن أصعب منافس واجهه في السنوات الأخيرة، لم يتردد فيليبسين لحظة بالقول: "مارك كافنديش"، كما بيّن أنه يضع معاييره مقارنةً بالبريطاني، مشدداً على أن كل مواجهة مع كافنديش كانت درساً جديداً في تلك المهارة القديمة - الحديثة التي تُسمّى "السبرنت".