غاريث بيل يتغنى ببرشلونة بعد العرض القوي: فريق مذهل

تغنى نجم ريال مدريد سابقاً الويلزي غاريث بيل (36 عاماً) بفريق برشلونة الإسباني، وذلك بعد الانتصار الكبير الذي حققه النادي الكتالوني على نيوكاسل الإنكليزي، مساء الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة (7ـ2). وبهذا، تأهل فريق المدرب الألماني هانسي فليك لربع النهائي ليُواجه أتلتيكو مدريد الإسباني.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الخميس، تصريحات بيل عن برشلونة إذ قال: "ما حققه برشلونة أمام نيوكاسل يونايتد كان مذهلاً. شاهدنا فريقاً يلعب بأسلوب جماعي رائع، بتناغم وتنسيق مثاليين بين الخطوط. كان لامين يامال استثنائياً، وقدّم رافينيا مباراة ممتازة. هذا الفريق لديه مستقبل باهر، والمدرب يعرف كيف يستغل نقاط قوته على أكمل وجه". وقد سيطر النادي الإسباني على المباراة بشكل كاملٍ، واقترب من تسجيل المزيد من الأهداف.

كما أشاد غاريث بيل بقدرة برشلونة على التفوّق على خصم حاول الضغط العالي، لكنه فشل في وقف سيطرة "البلوغرانا" طوال المباراة، موضحاً: "حاول نيوكاسل يونايتد الضغط، لكن برشلونة كان أقوى. لقد أثبت الفريق الإسباني أنه قادر على المنافسة على اللقب. الأنظار الآن متجهة إلى أتلتيكو مدريد، وستكون مباراة رائعة. برشلونة جاهز، والجماهير على موعد مع عرض مذهل".

وفي تحليله المباراة، أشاد لاعب ريال مدريد السابق بشكل خاص بأداء المواهب الشابة مثل لامين يامال، بالإضافة إلى المساهمة الهجومية للبرازيلي رافينيا الذي سجل هدفين وصنع هدفين آخرين وحصل على ركلة جزاء حاسمة في هذه الليلة الأوروبية، وهم عناصر أساسيون في الأداء الجماعي الذي ضمن الفوز الساحق. وقد جرى تداول تصريحات بيل على نطاق واسع في الساعات الماضية، بما أنه كان لاعباً في ريال مدريد، الغريم التاريخي لبرشلونة، وبالتالي فإن الإشادة تؤكد قيمة العرض الذي قدمه بارسا.