غارناتشو يترك تشلسي نحو عملاق الدوري الإنكليزي

بات مستقبل المهاجم الأرجنتيني، أليخاندرو غارناتشو (21 عامًا)، مع تشلسي غامضاً، في ظلّ عدم مُشاركته باستمرار مع الفريق، لتشير آخر التقارير إلى أن الجناح الأرجنتيني قد يغادر "البلوز" خلال الميركاتو الصيفي المقبل، نظراً لاستمرار الشكوك حول دوره طويل الأمد ضمن مشروع النادي اللندني.

ووصل غارناتشو إلى تشلسي وسط توقعات عالية، لكن الموقف تبدل الآن إذ يتردد أنه لم يضمن مكانه في التشكيلة الأساسية، وأصبح رحيله في نهاية الموسم احتمالاً وارداً، بحكم أنه الصفقة التي لم تحقق المكاسب التي خطط لها، ويبدو بالتالي خارج حسابات المدرب الجديد، ليام روزينيور.

وأكد موقع سبورت الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن عدة أندية تُراقب الوضع عن كثب، من بينها أرسنال ونيوكاسل، اللذين يستعدان للتحرك إذا ما فتح تشلسي باب الانتقال رسمياً. ومع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، يُتوقع اتضاح الأمور أكثر، لكن المؤشرات الحالية تُشير إلى أن اللاعب الأرجنتيني الدولي قد يكون محط أنظار سوق الانتقالات الإنكليزية في الأشهر المقبلة. يُذكر أن عقد اللاعب، الذي سبق له اللعب لمانشستر يونايتد، يمتد حتى عام 2032، وتبلغ قيمته السوقية حوالي 45 مليون يورو، ويبدو أرسنال الأقرب لضمّه باعتبار أنه تعود في المواسم الأخيرة التعاقد مع لاعبين من تشلسي.

وأثار غارناتشو جدلاً واسعاً خلال تجربته مع مانشستر يونايتد، بما أنه كان في عديد المناسبات مثيراً للأزمات بسبب تصريحاته وطرق احتفاله بالأهداف. وقد رحل إلى تشلسي بحثاً عن دعم فرصه في الظهور أساسياً مع منتخب الأرجنتين وسط المنافسة القوية، ولكن لا يبدو أنه قادر على فرض نفسه مع النادي اللندني، الذي تعود الإنفاق بقوة في الميركاتو الصيفي.