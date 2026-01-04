- تألق غونزالو غارسيا في مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس بتسجيله هاتريك مذهل، حيث افتتح التسجيل برأسية رائعة، وأضاف هدفاً بتسديدة قوية من خارج المنطقة، واختتم الثلاثية بهدف بالكعب، مما أبرز موهبته الكبيرة. - رغم غياب كيليان مبابي للإصابة، إلا أنه احتفل بحرارة بأداء غارسيا، مما يعكس الدعم والثقة التي يحظى بها اللاعب الشاب في الفريق، حيث عوض غياب مبابي بمهارته. - أرقام مبابي تشير إلى تأثيره الكبير، حيث ساهم في 13 نقطة من أصل 42 لريال مدريد هذا الموسم، رغم أن الفريق لم يعانِ كثيراً في غيابه، محققاً سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات.

سيذكر اللاعب الإسباني غونزالو غارسيا (21 عاماً) المباراة التي خاضها أمام ريال بيتيس، اليوم الأحد، في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما استطاع نجم أكاديمية النادي الملكي وضع بصمته الخاصة بـ"هاتريك"، بعدما افتتح التسجيل برأسية رائعة، قبل أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء، فيما اختتم ثلاثيته بهدف عالمي بالكعب على طريقة الكبار مؤكداً موهبته الكبيرة في اللقاء الذي انتهى لمصلحة "الميرنغي" بنتيجة 5-1.

وجاء الهدف الثاني بعد لقطة مميزة قادها فالفيردي الذي مرر الكرة إلى غارسيا المُتمركز عند مشارف منطقة الجزاء، ليستقبلها اللاعب الشاب بصدره، ومن دون أن يترك الكرة تلمس الأرض، أطلق تسديدة قوية ومتقنة سكنت شباك حارس بيتيس، مُعلناً الهدف الثاني في الدقيقة الـ50. وأشعل الهدف مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، واحتُفل به بحماسٍ كبيرٍ من المشجعين واللاعبين على حدٍّ سواء، ولم يكن الفرنسي كيليان مبابي بعيداً عن المشهد، فالنجم الفرنسي الغائب عن أرضية الملعب في هذه المباراة بسبب الإصابة حرص على الاحتفال والتصفيق بحرارة بهدف غونزالو، الذي عوّض غيابه أمام بيتيس، في لقطة عكست الدعم والثقة التي يحظى بها الشاب داخل البيت المدريدي. وقبل نهاية اللقاء، وجه اللاعب رسالة واضحة إلى المدرب تشابي ألونسو، الذي لم يعتمد عليه في الفترة الماضية، بتسجيل هدف عالمي بالكعب، استغل فيه تمريرة مميزة من البديل التركي أردا غولر.

Kylian Mbappé stood up to applaud Gonzalo Garcia after he scored his first career hat-trick. 🤍 pic.twitter.com/SJwrOWCNoh — 10 (@Kylian) January 4, 2026

من جهة أخرى، غاب مبابي عن الفريق في 11 مباراة فقط، مقابل مشاركته في 83 مواجهة، سجل خلالها 73 هدفاً وقدم تسع تمريرات حاسمة، بمعدل يقترب من هدف أو مساهمة تهديفية في كلّ مباراة. وساهم مبابي بشكل مباشر في 13 نقطة من أصل 42 جمعها ريال مدريد في الدوري هذا الموسم (قبل لقاء بيتيس)، وهي نقاط ما كانت لتتحقق لولا بصمته. ومع ذلك، تشير الأرقام أيضاً إلى أنّ الفريق الأبيض لم يعانِ كثيراً في غيابه، ففي المباريات الـ11 التي غاب عنها بالكامل، حقق ريال مدريد سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات مقابل خسارة واحدة فقط، كانت أمام مانشستر سيتي في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي.