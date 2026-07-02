غارسيا يخرج عن صمته بشأن تصريحاته المثيرة حول مدرب السنغال

- تصدر رودي غارسيا عناوين الصحف بعد فوز بلجيكا على السنغال 3-2 في كأس العالم 2026، منتقداً تكتيكات مدرب السنغال بابي ثياو. - تراجع غارسيا عن تصريحاته خلال مؤتمر صحافي، موضحاً أن الفرق تميل للتراجع عند التقدم في النتيجة، مما أدى لتغيير مجرى اللعب بعد تسجيل بلجيكا هدف تقليص الفارق. - أكد غارسيا أن ركلة الجزاء كانت صحيحة، معترفاً بأحقية السنغال في التأهل، لكنه أعرب عن سعادته بتأهل بلجيكا بعد العودة في النتيجة.

تصدر رودي غارسيا (62 عاماً) عناوين الصحف بعد فوز بلجيكا على السنغال بنتيجة 3-2، مساء الأربعاء، في دور الـ32 لكأس العالم 2026. وانتقد مدرب "الشياطين الحمر" تكتيكات مدرب السنغال بابي ثياو، وقال في تصريحات نقلها موقع فوت ميركاتو الفرنسي اليوم الخميس: "نعرف هذه الفرق؛ فهي تفقد تماسكها التكتيكي مع اقتراب نهاية المباراة. كنا نعلم أيضاً أنهم عندما يتقدمون 2-0، سيبذلون قصارى جهدهم لحماية مرماهم، وهذا خطأ فادح. ذكّروني عندما نتقدم 2-0 هل نفعل ذلك؟".

وواجه غارسيا ضغطاً من صحافي سنغالي خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة بشأن تصريحاته، ليتراجع المدرب الفرنسي قائلاً: "لا، لا، لم أقل ذلك. لقد أسأت فهمي. قلت إنه عندما تتقدم، وهذا ينطبق على جميع فرق العالم، تميل إلى التراجع ومحاولة حماية مرماك. لذلك تقدمنا إلى الأمام، وتراجعوا. في الحقيقة، لو لم نسجل هدف تقليص الفارق، لما كنا لنعود أبداً. لكن عندما يسجل هدف وتصبح النتيجة 2-1، يتغير مجرى اللعب تماماً".

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وأضاف: "يأتي الجانب الإيجابي للفريق الذي سجل، والسلبي للفريق الذي استقبل الهدف. هذا بالضبط ما حدث لنا، وهذا ما سمح لنا بالتعادل قبل نهاية الوقت الأصلي. بعد ذلك بصراحة، وفي الوقت الإضافي، كان الوضع أشبه بملاكمين. تبادل الفريقان اللكمات"، وختم حديثه بالقول: "أعتقد أن ركلة الجزاء كانت صحيحة، ومن الواضح أننا فزنا بفضلها. الآن، بما أنك من الصحافة السنغالية، فإن السنغال كانت تستحق التأهل تماماً كما استحققناه. لكننا سعداء لأننا من تأهل، خصوصاً بعد عودتنا بالنتيجة".