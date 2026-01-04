غارسيا.. حارس ثابت تحدى غضب المشجعين وأعاد هيبة مرمى برشلونة

- قاد الحارس الشاب خوان غارسيا فريق برشلونة للفوز على إسبانيول 2-0 في ديربي الدوري الإسباني، حيث تألق بحفاظه على شباكه نظيفة وتحويل تصدياته إلى أهداف حاسمة. - أظهر غارسيا ثباتاً مذهلاً في ملعبه القديم، مقدماً تصديات رائعة رغم الضغط الجماهيري، مما جعله نجم الديربي وأكد استحقاقه كحارس أساسي. - انضم غارسيا لبرشلونة في الصيف الماضي، وشارك في 15 مباراة، محافظاً على نظافة شباكه في ست منها، مما أعاد الثقة لحراسة المرمى.

قاد الحارس الإسباني الشاب، خوان غارسيا (24 عاماً)، ناديه برشلونة لتحقيق انتصار مهم على مضيفه إسبانيول بثنائية نظيفة، في لقاء الديربي الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب كورنيا إل برات، في إطار الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وكان تألّق غارسيا محور المباراة، بعدما حافظ على شباك فريقه نظيفة في مواجهة ضغط جماهيري هائل، قبل أن يضيف داني أولمو الهدف الأول ويختتم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة، ليمنح "البلاوغرانا" ثلاث نقاط ثمينة.

وعاد غارسيا إلى ملعبه القديم بثبات مذهل، ورغم الاستقبال الصاخب من جماهير إسبانيول، لم تهزه صفارات الاستهجان ولا الهتافات، ولا أوراق النقود التي حملت اسمه وصور الفئران، ومع حضور حوالي 40 ألف متفرج، حافظ الحارس الشاب على تركيزه طوال المباراة، وقدم سلسلة من التصديات الرائعة التي أحبطت هجمات لاعبي إسبانيول، وأثبت أنّه حارس من طراز فريد، قادر على التعامل مع الأجواء الصعبة والمتوترة بثقة وهدوء لا يصدق، ليُصبح نجم الديربي من دون منازع، ولم يكن مفاجئاً أن يتصدر غارسيا أحداث المباراة، فقد أبطل كلّ محاولة تهدد مرماه ببراعة، بما في ذلك تسديدة بير ميلا، وسرعان ما خطف الكرة من روبيرتو في اللحظة الأخيرة، كما استعان بزميله جيرارد مارتين لمساعدته في صد إحدى التسديدات الخطرة، مؤكداً بذلك استحقاقه ليكون الحارس الأساسي للفريق.

وفي ظل الأداء الاستثنائي لغارسيا، تمكن برشلونة من تحويل تصدياته المتعددة إلى أهداف حاسمة، فقد سجل الإسباني داني أولمو الهدف الأول لكتيبة المدرب الألماني هانسي فليك في الدقيقة 82، في وقت أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني القاتل في اللحظات الأخيرة، وبهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 49 نقطة في صدارة الليغا، بفارق سبع نقاط مؤقتاً عن ريال مدريد، بينما تجمّد رصيد إسبانيول عند 33 نقطة في المركز الخامس.

وانضمّ غارسيا إلى صفوف برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، بعدما دفع النادي الكتالوني قيمة كسر البند الجزائي لنادي إسبانيول والتي بلغت نحو 25 مليون يورو، وجاءت هذه الخطوة لتعزيز الثقة في مركز حراسة المرمى، إذ واجه الفريق صعوبات كبيرة في الموسم الماضي نتيجة إصابة الألماني مارك أندريه تير شتيغن، واعتماد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني الذي ارتكب بعض الأخطاء، ومكنت صفقة غارسيا النادي من استعادة الاستقرار الدفاعي، وإعادة القوة والثقة إلى أحد أهم المراكز الحيوية، ليصبح الحارس الإسباني الشاب الركيزة الأساسية لحماية شباك البلاوغرانا.

وقدّم غارسيا أداءً استثنائياً مع برشلونة منذ انضمامه، مؤكداً نجاحه بعد مشاركته أساسياً في 15 مباراة بجميع البطولات، منها 12 مواجهة في الليغا وثلاث في دوري أبطال أوروبا، قبل أن تتسبب الإصابة في إبعاده عن الملاعب لعدة مباريات، مع العلم أن شباكه استقبلت 14 هدفاً، وحافظ على نظافتها في ست مباريات، ليعيد الثقة وهيبة حراسة المرمى للنادي الكتالوني، ويأتي موسمه السابق مع إسبانيول خير دليل على كفاءته، إذ أثبت بأنّه من أبرز الحراس في الدوري الإسباني بفضل تصدياته القوية وسرعة ردّ فعله في مواجهة الكرات الخطيرة والمواقف الصعبة.

