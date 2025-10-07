غاتوزو: ما يحدث للأبرياء والأطفال في غزة يمزق قلبي

- جينارو غاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، يؤكد أهمية التركيز على الأداء داخل الملعب لضمان التأهل لكأس العالم 2026، رغم التوترات المحيطة بالمباراة ضد إسرائيل بسبب التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في إيطاليا. - التظاهرات الشعبية تطالب بإلغاء المباراة تضامناً مع غزة، مما يزيد الضغوط على اللاعبين والجهاز الفني، حيث يتوقع أن يكون عدد المحتجين خارج الملعب أكبر من المتفرجين داخله. - الاتحاد الإيطالي يعمل على مبادرات خيرية وسط دعوات لإيقاف المنتخب الإسرائيلي، بينما تم بيع أربعة آلاف تذكرة فقط للمباراة، مما يعكس تأثير التوترات على الحضور الجماهيري.

تحدّث المدير الفني لمنتخب إيطاليا، جينارو غاتوزو (47 عاماً)، عن المواجهة المرتقبة ضد المنتخب الإسرائيلي، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة إقامتها الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتأتي هذه التصريحات في وقت عمّت فيه التظاهرات الشعبية المؤيدة للفلسطينيين مختلف أنحاء إيطاليا منذ الأسبوع الماضي، إذ طالب المتظاهرون بإلغاء المباراة، تضامناً مع غزة.

وقال غاتوزو، في تصريحات نقلتها صحيفة توتو سبورت الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن هذه المواجهة: "كنت أشير إلى الأجواء خارج الملعب استعداداً للمباراة ضد إسرائيل، يوم الثلاثاء المقبل سنذهب إلى أوديني ونعلم أن عدد الحضور سيكون قليلاً جداً، وأفهم القلق، لكننا نعلم أيضاً أنه علينا اللعب، وإلا سنخسر 0-3 تلقائياً، أكرّر، يؤسفني رؤية ما يحدث، المدنيون الأبرياء والأطفال الذين يموتون، هذه أمور تمزق القلب".

وأكد غاتوزو أن التركيز على الأداء داخل الملعب هو السبيل الوحيد لتحقيق الهدف الرياضي بحسم التأهل للمونديال، في ظل الظروف الصعبة المحيطة بالمباراة، ليضيف في حديثه قائلاً: "لهذا كله، لا يمكننا القول إن الأجواء هادئة، سيكون هناك عشرة آلاف شخص خارج الملعب وخمسة آلاف داخله، لكن علينا التأهل إلى كأس العالم، وسنعطي كل ما لدينا، كان سيكون من الجميل أن نحظى بحماس بيرغامو نفسه، لكنني أعلم أن الوضع ليس سهلاً".

ويجدر بالذكر أنه في يوم إضراب نظمه مؤيدو الفلسطينيين، الجمعة الماضي، توجه المتظاهرون إلى مركز تدريب المنتخب الإيطالي في فلورنسا للمطالبة بإلغاء اللقاء، وهو ما يعكس حجم التوتر الشعبي حول المواجهة، ويتوقع تنظيم مزيد من الاحتجاجات في أوديني، قبل المباراة المقبلة، إذ من المرجح أن يكون عدد المحتجين خارج الملعب أكبر من المتفرجين داخله، مما يزيد الضغوط على اللاعبين والجهاز الفني، قبل المواجهة الحاسمة ضد إسرائيل.

وكانت هناك أيضاً أصوات طالبت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الدولي "فيفا" بإيقاف المنتخب الإسرائيلي، بسبب الوضع في غزة، إلا أن مسؤولي الكرة الأوروبية والعالمية نفوا ذلك، وفي الوقت نفسه، يعمل الاتحاد الإيطالي على مبادرات خيرية، مثل المساهمة في مؤسسة "يويفا للأطفال"، فيما جرى بيع أربعة آلاف تذكرة فقط حتى الآن لمباراة الثلاثاء، ما يعكس التأثير المباشر للتوترات على حضور الجماهير.