أكد مدرب منتخب إيطاليا جينارو غاتوزو (47 سنة) احترام جميع المنافسين في الملحق الأوروبي المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد التفوق على المنتخب الإسرائيلي بثلاثية نظيفة وحسم مركز الوصافة في المجموعة بنسبة كبيرة.

وخاض منتخب إيطاليا مع المدرب الجديد جينارو غاتوزو أربع مباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026، وفاز في جميعها، حاصداً 12 نقطة متتالية، أضافها إلى ثلاث نقاط حققها المدرب السابق، لوتشيانو سباليتي، المُقال من منصبه بعد الخسارة القاسية أمام منتخب النرويج بثلاثية نظيفة في أولى جولات التصفيات الأوروبية، وهي الخسارة التي جعلت النرويج تتصدر المجموعة برصيد 18 نقطة حتى الآن، ومع فارق الأهداف الكبير مع إيطاليا (+26 مقابل +10 لإيطاليا)، أمست أقرب من خطف بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال 2026، شرط الفوز على إستونيا في الجولة السابعة، وحتى مع خسارة الجولة الثامنة والأخيرة أمام إيطاليا.

وفي وقت هناك تخوف وقلق من تكرار كابوس الفشل في التأهل إلى المونديال، وتحديداً عن آخر نسختين 2018 و2022، بسبب عدم تجاوز الأزوري للملحق المؤهل، تحدث غاتوزو في المؤتمر الصحافي بعد الفوز المهم على إسرائيل، وقال: "كرة القدم تغيرت، ففي هذه الأيام يُمكنك أن تخسر أمام أي منتخب. ندرك أنه لا يمكننا الاستخفاف بأي منتخب، خاصة بعد ما مررنا به. نأتي من أعوام نحن غير قادرين فيها على الاستخفاف بأي منتخب (بسبب تراجع مستوى المنتخب ومكانته بين الكبار)، ونكنّ احتراماً كبيراً للجميع، ونحن المنتخب الذي يجب أن يُؤدي عمله كما ينبغي".

ومن المتوقع أن يخوض منتخب إيطاليا مباريات الملحق الأوروبي المؤهل مع منتخبات مثل سلوفاكيا وكوسوفو واسكتلندا أو الدنمارك، وأوكرانيا أو أيسلندا، وتركيا، المجر أو أيرلندا، بولندا أو فنلندا، البوسنة أو رومانيا، مقدونيا الشمالية أو ويلز، ألبانيا أو صربيا وأخيراً تشيكا أو جزر الفارو، وجميعهم يحتلون المركزين الثاني والثالث، ويتنافسون من أجل حصد مركز الوصافة والتأهل إلى الملحق.