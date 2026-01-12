غابرييل تارابوريلي.. من مأساة الحريق إلى مرجعية في التايكواندو

كان نجم التايكواندو الأرجنتيني غابرييل تارابوريلي (44 عاماً)، واحداً من الناجين من مأساة مطعم "كرومانيو"، بعدما وجد نفسه محاصراً وسط تدافع بشري كثيف، في لحظات اعتقد خلالها أن حياته توشك على النهاية.

ولمح تارابوريلي ما وصفه لاحقاً بـ"الضوء المنقذ"، ليخرج من المكان شبه فاقد للوعي، متشبثاً بعنق أحد رجال الإطفاء. ووقعت الحادثة في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2004 خلال حفل لفرقة "كاييخيروس" داخل مطعم "كرومانيو"، الذي شهد حريقاً أودى بحياة 194 شخصاً، في واحد من أكثر الكوارث إيلاماً في تاريخ الأرجنتين الحديث. وقال تارابوريلي في حديث لصحيفة أولي الأرجنتينية: "في لحظة واحدة انتشر الحريق في كل الاتجاهات، بدأ تساقط النيران من السقف، انقطعت الكهرباء، غطى الدخان المكان بالكامل، وعمّ الذعر بين الناس، الذين صاروا يدفعون بعضهم بعضاً دون تحديد اتجاه. وعندما أنظر إلى ما حدث اليوم، أعتقد أن سر نجاتي كان أنني لم أفقد أعصابي، بل حاولت دائماً أن أبقى هادئاً".

وبعد تلك الكارثة، التي شكّلت نقطة تحوّل في حياته، وجد تارابوريلي في الرياضة سنداً أساسياً للاستمرار. وقبل أربع سنوات من المأساة، كان ابن مدينة سان خوستو من مفاجآت البعثة الأرجنتينية في أولمبياد سيدني 2000، بعدما حلّ رابعاً في وزن 58 كيلوغراماً بمنافسات التايكواندو. كما نال الميدالية الفضية في ألعاب أوديسور 1998 في كوينكا ضمن وزن 54 كيلوغراماً. وأضاف في التصريحات نفسها: "بدأت أنظر إلى الحياة بطريقة مختلفة. شعرت بأنني مُنحت فرصة جديدة، وبدأت أقدّر الأشياء الحقيقية. العائلة كانت الأساس، لكن التايكواندو أصبح الركيزة الأهم. تكريس حياتي للرياضة، وتحقيق النتائج، وخوض تجارب جديدة، منحني راحة داخلية".

وبعد نحو 21 عاماً، أصبح تارابوريلي المدرب العام للمنتخبات الأرجنتينية للتايكواندو. وخلال مسيرته التدريبية، أشرف على سيباستيان كريسمانيش عندما تُوّج بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012، كما رافق خوان سامورانو، الحاصل على البرونزية في الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020 وباريس 2024، ويقود حالياً لوكاس غوسمان، أبرز لاعبي التايكواندو في الأرجنتين، لتجعل منه هذه المسيرة أحد أكثر المدربين تتويجاً في تاريخ اللعبة ببلاد "التانغو".