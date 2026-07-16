عيسى ماندي يعود إلى الليغا بعد نهاية رحلته في فرنسا

- عاد النجم الجزائري عيسى ماندي إلى الدوري الإسباني بعد إنهاء رحلته مع ليل الفرنسي، حيث انضم إلى ليفانتي بعقد لمدة موسمين، مستفيداً من خبرته السابقة في الدوري الإسباني مع ريال بيتيس وفياريال. - يمتلك ماندي خبرة واسعة في المنافسات الأوروبية، حيث شارك في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، مما يعزز من قيمته كلاعب دفاعي قوي، وفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو. - يسعى ليفانتي، تحت قيادة المدرب لويس كاسترو، للاستفادة من خبرة ماندي في الموسم القادم، بعد أن نجا الفريق من الهبوط في الموسم الماضي.

قرر النجم الجزائري، عيسى ماندي (34 عاماً)، العودة مرة أخرى إلى منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما أنهى رحلته بشكل رسمي مع نادي ليل الفرنسي، واختار خوض تجربة جديدة مع فريق ليفانتي، الذي نجا من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم المنصرم.

وأعلن نادي ليفانتي في بيان رسمي نشره على حسابه في منصة "إكس"، الخميس، عن التوقيع مع المدافع الجزائري عيسى ماندي لمدة موسمين قادمين، بعدما أنهى جميع ارتباطاته مع ليل الفرنسي، حيث يُعد صاحب الـ34 عاماً أحد النجوم الذين يمتلكون خبرة في منافسات الدوري الإسباني.

وكان عيسى ماندي قد اكتسب خبرة في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما لعب مع نادي ريال بيتيس لمدة خمسة مواسم، ثم انتقل بعدها إلى فياريال، قبل أن يشد رحاله إلى ليل الفرنسي، بالإضافة إلى مشاركته في سبع مواجهات بدوري أبطال أوروبا و22 مباراة في "الدوري الأوروبي"، الأمر الذي يجعل المدافع يملك سيرة ذاتية قوية للغاية، وفق ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

وخاض عيسى ماندي 206 مواجهات خلال مسيرته في الدوري الإسباني لكرة القدم، وعودته تشير إلى رغبته في تقديم الإضافة لنادي ليفانتي، الذي يستعد لخوض منافسات الموسم القادم، تحت قيادة المدرب لويس كاسترو، الذي طلب من الإدارة ضرورة حسم صفقة النجم الجزائري في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب الخبرة التي يتمتع بها صاحب الـ34 عاماً.