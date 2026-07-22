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عيسى ديوب يخوض تجربة جديدة في الدوري الإنكليزي

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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22 يوليو 2026
ديوب خلال لقاء المغرب وفرنسا، 9 يوليو 2026 (فريد كفوري/Getty)
ديوب خلال لقاء المغرب وفرنسا، 9 يوليو 2026 (فريد كفوري/Getty)
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أنهى نادي إيبسويتش تاون صفقة ضم مدافع فولهام، الدولي المغربي عيسى ديوب (29 عاماً)، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع النادي اللندني. وخضع قلب الدفاع المخضرم للفحص الطبي، قبل إتمام انتقاله الدائم إلى إيبسويتش، حيث أصبح من أهم الإضافات الدفاعية لكتيبة المدرب غاري أونيل، قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز. وقد أعلن إيبسويتش، الأربعاء، رسمياً إكمال الصفقة، بينما ودّع نادي فولهام لاعبه المغربي الذي سيخوض تجربة جديدة.

ووفقاً للتقرير، فقد اتفقت جميع الأطراف على الإطار العام للصفقة، ومن المتوقع أن يحصل فولهام على حوالي 10 ملايين يورو، بينما وافق ديوب على الشروط الشخصية لعقد يمتد لأربع سنوات مع الفريق الصاعد حديثاً. وتمثل هذه الخطوة تحولاً في موقف فولهام، الذي كان يُعتقد في وقت سابق من هذا الصيف أنه يُفكر في الإبقاء على المدافع بعد أدائه المميز في كأس العالم 2026 رفقة "أسود الأطلس". مع ذلك، ومع تقدم فترة الانتقالات، قرر النادي بيعه لينضم رسميا إلى إيبسويتش مستيفداً من تألقه في كأس العالم.

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وأصبح ديوب من أكثر صفقات إيبسويتش خبرةً هذا الصيف، حيث يسعى أونيل لتعزيز خط الدفاع، استعداداً لمتطلبات الدوري الإنكليزي الممتاز. وسينضم المدافع إلى تشكيلة إيبسويتش في فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث تستمر الاستعدادات لعودة النادي إلى البريمييرليغ. في الوقت نفسه، من المرجح أن يبحث فولهام عن تعزيزات دفاعية قبل إغلاق فترة الانتقالات.

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