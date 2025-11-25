عون يمنح رئيس فيفا جياني إنفانتينو الجنسية اللبنانية

- منح الرئيس اللبناني جوزاف عون الجنسية اللبنانية لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، خلال زيارة خاصة للبنان، بحضور شخصيات رياضية بارزة، مما يعكس العلاقة الوطيدة بين لبنان و"فيفا". - أكد عون على أهمية هذه الخطوة لدعم المشاريع الكروية في لبنان، وطلب استكمال المستندات القانونية لتوقيع مرسوم الجنسية بصورة نهائية، بما يتماشى مع الإجراءات الدستورية. - وعد عون بتخصيص أرض لإنشاء ملعب تدريبي ومقر حديث للاتحاد اللبناني، مما يعزز البنية التحتية للكرة اللبنانية، ويضفي بُعداً عائلياً لكون زوجة إنفانتينو لبنانية الأصل.

منح الرئيس اللبناني، جوزاف عون رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو (55 سنة)، الجنسية اللبنانية، وفقاً لما ذكره الاتحاد اللبناني لكرة القدم، الثلاثاء، وذلك بعد زيارة خاصة لإنفانتينو إلى لبنان.

ونشر الاتحاد اللبناني لكرة القدم بياناً رسمياً، الثلاثاء، ذكر فيه موافقة عون في القصر الجمهوري في بعبدا (لبنان)، على منح إنفانتينو، الجنسية اللبنانية، وذلك بعد لقاء بحضور رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، هاشم حيدر، والأمين العام للاتحاد، جهاد الشحف، وزوجة انفانتينو، لينا الأشقر.

وشدّد عون، على أهمية هذه الخطوة التي تأتي انسجاماً مع العلاقة الوطيدة بين لبنان و"فيفا"، ومع المشاريع التي ساهم إنفانتينو في دعمها خلال السنوات الماضية لتعزيز البنية الكروية اللبنانية، كما وطلب رئيس الجمهورية من إنفانتينو استكمال المستندات والأوراق القانونية اللازمة لتوقيع مرسوم الجنسية اللبنانية بصورة نهائية في وقت لاحق، بما ينسجم مع الإجراءات الدستورية المعمول بها.

ووعد عون خلال اللقاء بتأمين أرض مُخصّصة للاتحاد اللبناني لكرة القدم لإنشاء ملعب تدريبي ومقرّ حديث للاتحاد، بما يساهم في تطوير البنية التحتية ودعم مسار اللعبة على المدى الطويل، مؤكداً أن الدولة ستواكب هذا المشروع بكلّ ما يلزم من تسهيلات، في وقت يحمل هذا القرار بعداً شخصياً إضافياً لإنفانتينو، لكون زوجته السيدة لينا الأشقر لبنانية الأصل، ما يضفي على الخطوة بُعداً عائلياً وعاطفياً عزّز من رمزيتها وأهميتها.