عودة كونتي لتدريب منتخب إيطاليا.. الحقيقة الكاملة

- أنطونيو كونتي مرشح قوي للعودة لتدريب منتخب إيطاليا بعد فشل جينارو غاتوزو في التأهل لكأس العالم 2026، رغم ارتباطه بعقد مع نابولي حتى 2027. - رئيس نابولي، أوريليو دي لورينتيس، لا يمانع في مغادرة كونتي، خاصة مع احتمالية انتخاب جيوفاني مالاغو رئيساً جديداً للاتحاد الإيطالي لكرة القدم. - أسماء أخرى مرشحة مثل ماسيميليانو أليغري وروبيرتو مانشيني، لكن فرص كونتي تتزايد بسبب تمسك أليغري بميلان والشكوك حول مانشيني.

كشفت صحيفة لا غازيتا ديللو سبورت الإيطالية، أن المدرب أنطونيو كونتي (56 سنة)، يعتبر أحد المرشحين للعودة لتدريب منتخب إيطاليا بعد نهاية رحلة المدرب، جينارو غاتوزو، مع الأزوري، إثر الخسارة أمام البوسنة في مواجهة الملحق العالمي المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026، وفشل بطل العالم أربع مرات، في بلوغ المونديال للمرة الثالثة توالياً.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها الصحيفة نفسها اليوم الأحد، فإن المدرب، أنطونيو كونتي (56 سنة)، مُنفتح جداً للعودة لتدريب منتخب إيطاليا خلفاً للمدرب، جينارو غاتوزو، وهو المرشح الأوفر حظاً في الوقت الحالي لقيادة الأزوري، وذلك رغم ارتباط كونتي بعقد مع نادي نابولي، إلا أنه مُتحمس لفكرة العودة لقيادة منتخب بلاده من جديد، بحسب الصحيفة الإيطالية.

ويمتد عقد المدرب أنطونيو كونتي مع نادي نابولي حتى يونيو/حزيران عام 2027، إلا أن الصحيفة الإيطالية أشارت بأن رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، لا يُمانع في مغادرة كونتي هذا الصيف والعودة لتدريب منتخب إيطاليا، خصوصاً في حال انتخاب، جيوفاني مالاغو، رئيساً جديداً للاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم 22 يونيو المقبل.

وسبق لكونتي قيادة منتخب إيطاليا بين عامي 2014 و2016، ووصل معهم إلى دور الثمانية من بطولة اليورو، قبل الخروج بركلات الترجيح أمام ألمانيا، ويحظى بدعم كبير داخل الاتحاد الإيطالي، ومن المتوقع تعيين مدرب مؤقت، ربما يكون سيلفيو بالديني بحسب المصدر، لقيادة منتخب إيطاليا في المباريات الودية خلال شهر يونيو، على أن يتم إعلان المدرب الدائم في نهاية يونيو أو بداية يوليو/تموز عقب انتخابات رئاسة الاتحاد.

كما كشف التقرير أيضاً بروز عدة أسماء أخرى مرشحة لتولي المهمة مثل ماسيميليانو أليغري وروبيرتو مانشيني، لكن تمسك أليغري بالبقاء مع نادي ميلان الإيطالي، والشكوك المحيطة برحيل روبرتو مانشيني المفاجئ لتدريب المنتخب السعودي في عام 2023، عززا من فرص كونتي للعودة إلى مقعد القيادة الفنية لمنتخب إيطاليا.