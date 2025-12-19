- تظل مشاركة أشرف حكيمي في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 ضد جزر القمر غير مؤكدة، رغم تعافيه من إصابة تعرض لها مع باريس سان جيرمان، حيث ينتظر المدرب وليد الركراكي قراراً نهائياً بشأن مشاركته. - حكيمي انضم للتدريبات الجماعية بعد غياب شهر، ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف، مع تركيز الفريق الطبي على تحسين لياقته البدنية، لكن مشاركته ستُحسم بعد تقييم حالته الصحية من قبل طبيب المنتخب. - الجماهير المغربية تترقب مشاركة حكيمي، لما يمثله من قيمة إضافية في الدفاع والهجوم، وقدرته على تغيير مجريات المباريات، مع بقاء القرار النهائي ليلة المباراة.

ما زالت الشكوك تحوم حول مشاركة قائد منتخب المغرب أشرف حكيمي (27 عاماً) في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 ضد منتخب جزر القمر، الأحد المقبل، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة، وذلك رغم استعادة عافيته بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في لقاء ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورغم انضمام النجم المغربي أشرف حكيمي إلى التدريبات الجماعية منذ بداية الأسبوع الجاري، إلا أن حضوره في المباراة الافتتاحية معلق، إلى حين اتخاذ المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس وليد الركراكي (50 عاماً) قراراً نهائياً.

وأفادت معلومات مؤكدة حصل عليها "العربي الجديد"، الجمعة، من مصدر بالجهاز الفني لمنتخب المغرب، رفض ذكر اسمه، أن أشرف حكيمي تماثل للشفاء بنسبة كبيرة، وهو حالياً في حالة بدنية جيدة، رغم غيابه عن التدريبات منذ شهر تقريباً، وهو ما أعاد الأمل إلى المدرب وليد الركراكي بإمكانية الاعتماد عليه في بطولة كأس أمم أفريقيا، لكن مشاركته في المباراة الافتتاحية ستحسم ليلة لقاء منتخب جزر القمر.

وأضاف المصدر: "يخضع أشرف حكيمي لبرنامج مكثف منذ فترة طويلة أملاً في مشاركته في المباراة الافتتاحية، إذ ركز الفريق الطبي للنادي الباريسي وطبيب المنتخب المغربي على تأهيله بدنياً وتقوية قدراته على التحمل. أما المدرب وليد الركراكي فحرص على إدماجه تدريجياً في التدريبات الجماعية، التي أظهرت مؤشرات إيجابية، لكن قرار مشاركته في المباراة الافتتاحية لن يتخذ إلا بعد تقييم دقيق لحالته الصحية من قبل طبيب منتخب أسود الأطلس كريستوف بودو (57 عاماً)".

في المقابل، تترقب الجماهير المغربية مشاركة النجم الأول لمنتخب أسود الأطلس في مباراة منتخب جزر القمر، نظراً لما يمثله من قيمة إضافية للمدرب وليد الركراكي وباقي زملائه، بالإضافة إلى دوره الكبير في خط الدفاع وفي الأطراف، وقدرته على تغيير مجريات المباريات، بفضل سرعته ونجاعته في تسجيل الأهداف، بصرف النظر عن مركزه ظهيراً أيمن. وتبقى ليلة مباراة جزر القمر هي الفيصل الذي سيحدد مشاركة أشرف حكيمي في المباراة الافتتاحية ضد منتخب جزر القمر، أم سيحتفظ به المدرب وليد الركراكي إلى اللقاء الثاني ضد منتخب مالي.