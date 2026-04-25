- أعلنت تركيا عن عودة جائزة تركيا الكبرى للفورمولا 1 إلى روزنامة البطولة بدءًا من الموسم المقبل، بعقد يمتد لخمس سنوات، مما يعزز مكانة إسطنبول عالميًا ويظهر تركيا كملاذ آمن في المنطقة. - شهدت إسطنبول فعالية خاصة احتفالاً بعودة السباق، حيث قاد السائق الياباني يوكي تسونودا سيارة سباق في مسار رمزي، بحضور شخصيات بارزة مثل الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات. - أكدت فورمولا 1 اتفاقها مع الحكومة التركية لاستضافة حلبة إسطنبول بارك حتى موسم 2031، مع استعدادات جارية لسباق 2027، مما يعكس النمو العالمي المستمر وجاذبية الرياضة.

تعود جائزة تركيا الكبرى إلى روزنامة بطولة العالم للفورمولا واحد ابتداءً من الموسم المقبل، ضمن عقد يمتد لخمسة أعوام، وفق ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، وذلك حين تحتضن السباق حلبة "إسطنبول بارك" التي استضافت الجولة في تسع مناسبات بين عامَي 2005 و2011، إضافة إلى نسختَي 2020 و2021.

وشهدت مدينة إسطنبول فعالية خاصة احتفالاً بعودة السباق، إذ قاد سائق الفورمولا 1 الياباني يوكي تسونودا سيارة سباق في مسار رمزي انطلق من ميناء "غلطة بورت" وصولاً إلى قصر "دولما بهتشه" الرئاسي، بحضور الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم.

وقال أردوغان في تصريحات من مكان الحدث: "إن عودة جائزة تركيا الكبرى إلى روزنامة الفورمولا واحد تمثل انتصاراً لشغف تركيا وإيمانها بالرياضة. استضافة السباق في إسطنبول بارك لمدة لا تقل عن خمس سنوات ستعزز مكانة إسطنبول عالمياً، وتُظهر أن تركيا تُعد ملاذاً آمناً في منطقتها".

من جهته، تفاعل محمد بن سليم في بيان رسمي حول هذا القرار قائلاً: "إن حلبة إسطنبول بارك تحتل مكانة خاصة في تاريخ الفورمولا 1، كما أن عودة تركيا تعكس النمو العالمي المستمر وجاذبية هذه الرياضة"، مع الإشارة إلى أنّ مسافة حلبة إسطنبول بارك تبلغ 5.34 كيلومترات، وتضمّ 14 منعطفاً، أبرزها المنعطف الثامن الشهير الذي يُعد من أكثر المنعطفات تحدياً في روزنامة البطولة، إذ يُجتاز بسرعة عالية وبأربع زوايا متتالية نحو اليسار.

وأكدت فورمولا 1 في بيان إنها توصلت إلى ​اتفاق مع الحكومة التركية لاستضافة حلبة إسطنبول بارك سباقات الجائزة الكبرى حتّى موسم 2031، وعلى إثرها اعتبر إيرن ​أوجلر توبراي رئيس الاتحاد التركي لرياضة السيارات إنّ الاستعدادات جارية لسباق 2027، في حين قال دومينيكالي "نحن سعداء ⁠بالعودة إلى مدينة إسطنبول الرائعة والنابضة بالحياة اعتباراً من عام 2027 لإثارة حماس جميع مشجعينا في تركيا وحول ​العالم على أحد أكثر حلبات سباقات فورمولا 1 إثارة وتحدياً".

ومن المقرّر أن يشهد موسم 2027 عودة سباقَي تركيا والبرتغال إلى الروزنامة، في حين سيغادر سباق هولندا بطولة العالم للفورمولا واحد.