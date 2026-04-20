عودة النشاط الرياضي في لبنان بعد التوقف بسبب الحرب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية، اليوم الاثنين، عن استئناف النشاط الرياضي والإداري المرتبط بالاتحادات والجمعيات والهيئات الخاضعة لإشرافها، وذلك في أعقاب وقف إطلاق النار وانتهاء الظروف الأمنية القاهرة مبدئياً، والتي أدّت إلى تعليق النشاطات منذ مطلع شهر مارس/ آذار الماضي بسبب العدوان الإسرائيلي.

وجاء في القرار الصادر عن وزيرة الشباب والرياضة، نورا بايراقداريان، أنّه تقرّر استئناف التمارين والمباريات والبطولات الرسمية، بالإضافة إلى الأنشطة الإدارية التي تشمل اجتماعات الجمعيات العمومية وإجراء الانتخابات، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

وشدّد البيان على ضرورة مراعاة ظروف الهيئات الرياضية الموجودة في المناطق التي لا تزال غير آمنة، داعياً الاتحادات المعنية إلى وضع إجراءات استثنائية لحماية حقوق هذه الأندية وضمان عدم إلزامها بموجبات قانونية تفوق قدرتها في الوقت الحالي، بما يضمن مبدأ العدالة والمساواة في المشاركة الرياضية لجميع الأطراف.

وفي سياقٍ متصل، نصّ القرار على تمديد مهل اللجان الإدارية للجمعيات والأندية الحاضرة في المناطق غير الآمنة والتي يتعذر عليها إجراء انتخاباتها، وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء ولايتها (بدءاً من 3 مارس/ آذار 2026) وحتّى زوال تداعيات الحرب، كما أوضح القرار أنّ هذه اللجان ستستمر في مهام "تصريف الأعمال" لضمان استمرارية المرفق الرياضي إلى حين تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات وفق الأصول.

ويأتي هذا التحرك الرسمي لإعادة الحياة إلى الملاعب والمؤسسات الرياضية اللبنانية بعد فترة من التوقف القسري، مع تأكيد حفظ حقوق الأطراف المتضررة من العدوان كافّة.