عودة الفاخوري يوجّه رسالة لنادي الحسين بعد انتقاله إلى بيراميدز

- أعلن نادي الحسين إربد انتقال لاعبه عودة الفاخوري إلى بيراميدز المصري، مما يتيح له فرصة الاحتكاك بلاعبين مميزين واكتساب خبرة تؤهله للمشاركة في كأس العالم 2026. - الصفقة تمنح نادي الحسين عوائد مالية، مع مكافآت إضافية مرتبطة بإنجازات بيراميدز المستقبلية وبيع عقد الفاخوري لطرف ثالث، مما يعكس نهج النادي في تطوير المواهب الأردنية. - الفاخوري عبّر عن امتنانه لنادي الحسين، مشيراً إلى دوره المحوري في مسيرته، بينما كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل عقده المالي مع بيراميدز.

أعلن نادي الحسين إربد، اليوم الأحد، انتقال الأردني عودة الفاخوري رسمياً إلى نظيره بيراميدز المصري، في صفقة مهمة للاعب البالغ من العمر 20 عاماً، إذ سيفتح له ذلك باب الاحتكاك بلاعبين من مستوى عالٍ، ما سيعطيه خبرة كبيرة ومهمة ليكون حاضراً في تشكيلة مدرب منتخب النشامى جمال السلامي خلال بطولة كأس العالم 2026 الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال الفريق الأردني في بيانٍ رسمي على حسابه في موقع فيسبوك اليوم الأحد: "يُعلن نادي الحسين الرياضي عن انتقال لاعبه عودة فاخوري نهائياً إلى نادي بيراميدز المصري، بعد مسيرة مميّزة قدّم خلالها اللاعب مستويات فنية لافتة، واكتسب خبرات مهمة على المستويَين المحلي والدولي. وبموجب هذا الانتقال، سيحصل نادي الحسين الرياضي على عوائد مالية نظير انتقاله، إضافة إلى عوائد أخرى مرتبطة بتحقيق نادي بيراميدز لأي بطولات مستقبلية، وبيع عقد اللاعب إلى طرف ثالث".

وختم البيان: "يأتي هذا الانتقال تأكيداً لنهج نادي الحسين الرياضي في تطوير اللاعبين وصقل المواهب الأردنية، إذ شهد أداء اللاعب تطوراً ملحوظاً أثمر عن حضوره مع المنتخب الوطني، ولفت أنظار عدد من الأندية المرموقة. ويتمنى نادي الحسين الرياضي للاعب عودة فاخوري دوام التوفيق والنجاح في تجربته الاحترافية المقبلة، مثمّناً جهوده وعطاءه خلال فترة ارتدائه قميص النادي".

من جهته، وجّه الفاخوري رسالة وداع عبر حسابه على إنستغرام، عبّر فيها عن شكره وامتنانه لإدارة الحسين والجهاز الفني وزملائه اللاعبين، مؤكداً أنّ النادي شكّل محطة مفصلية في مسيرته الكروية، ليختم: "من خلال النادي استطعت تطوير نفسي وخوض خطوة الاحتراف، وأفتخر بأن انطلق من هذا الصرح الكبير. أغادر اليوم وأنا أحمل في قلبي كلّ الاحترام والتقدير، متمنياً للنادي دوام التوفيق والنجاح في قادم الأيام".

وفي سياق متصل، كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التفاصيل المالية الكاملة للصفقة، موضحاً أن عقد عودة الفاخوري مع بيراميدز يتضمن حصوله على 150 ألف دولار خلال الأشهر الستة الأولى، ثم 300 ألف دولار في السنة الأولى، و350 ألف دولار في السنة الثانية، مع العلم أن النجم الأردني سيخوض ما تبقى من الموسم مع بيراميدز قبل الالتحاق بمنتخب بلاده تمهيداً لمونديال 2026.