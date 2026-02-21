عوار يُنقذ الاتحاد من خسارة الكلاسيكو أمام الهلال ليلة صيام بنزيمة

نجح النجم الجزائري، حسام عوار (27 عاماً)، في إنقاذ ناديه الاتحاد من الخسارة في مواجهة الكلاسيكو ضد غريمه الهلال، بعدما سجل هدف التعادل في اللقاء، الذي انتهى بهدف لمثله، مساء السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ22 من الدوري السعودي لكرة القدم.

ورغم أنّ نادي الهلال تقدم في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول في الكلاسيكو، عبر نجمه البرازيلي مالكوم، إلا أن رفاق النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، لم يستطيعوا التعامل بشكل جيد مع النقص العددي، الذي ضرب الغريم الاتحاد، عقب إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه حسن كادش في الدقيقة التاسعة.

لكن حسام عوار لعب دور المنقذ لناديه الاتحاد، بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني، وكاد أن يضيف زميله المغربي يوسف النصيري الهدف الثاني، لولا تألق مواطنه الحارس ياسين بونو، الذي تصدى لأكثر من محاولة خطرة للغاية، الأمر الذي جعل "العميد" يفرض التعادل بهدف لمثله، ويخطف نقطة ثمينة للغاية.

وبفضل هدف حسام عوار، رفع نادي الاتحاد رصيده إلى 38 نقطة، في رحلة بحثه عن الوصول إلى المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، فيما تلقى الهلال، بقيادة مدربه الإيطالي، سيموني إنزاغي، ضربة موجعة للغاية، لأنه فقد صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما تراجع إلى المركز الثاني، برصيد 54 نقطة.

ومنح هدف عوار الذي سجله في شباك الهلال، صدارة الدوري السعودي لكرة القدم إلى النصر، الذي جمع حتى الآن 55 نقطة، الأمر الذي يجعل رفاق القائد البرتغالي المخضرم، كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، يواصلون رحلتهم في الموسم الحالي، من أجل حسم لقب المسابقة المحلية الغائب عن خزائن "العالمي" منذ عدة سنوات.