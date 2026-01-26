- واصل النصر انتصاراته في الدوري السعودي بفوزه على التعاون بهدف ذاتي، ليحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، خلف الهلال المتصدر بخمس نقاط. - استعاد الاتحاد نغمة الانتصارات بفوزه على الأخدود 2-1، بفضل هدفي حسام عوار ونغولو كانتي، ليصل إلى المركز السادس برصيد 30 نقطة. - حقق الحزم فوزاً مثيراً على ضمك 2-1، بعد تأخره بهدف، ليعزز رصيده إلى 20 نقطة، بينما بقي ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.

واصل النصر صحوته في مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثالثاً توالياً، بتغلّبه على ضيفه التعاون بهدف دون رد، مساء الاثنين، في ختام منافسات المرحلة الثامنة عشرة، فيما أسهم الجزائري حسام عوار في استعادة الاتحاد حامل اللقب نغمة الانتصارات، على حساب الأخدود بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وعلى ملعب الأول بارك في الرياض، جاء هدف النصر الوحيد عبر النيران الصديقة، بعدما سجل مدافع التعاون محمد الدوسري بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 45، ليمنح أصحاب الأرض انتصاراً ثميناً رفع رصيدهم إلى 40 نقطة في المركز الثاني، خلف الهلال المتصدر بخمس نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلي الثالث، وخمس نقاط خلف الهلال المتصدر، فيما بقي التعاون خامساً بـ35 نقطة.

وفي جدة، عاد الاتحاد إلى سكة الانتصارات بعد تعادل وخسارتَين، بفوزه على ضيفه الأخدود 2-1 على ملعب الإنماء، وسجل الجزائري حسام عوار هدف التقدم مبكراً في الدقيقة 12، قبل أن يعزّز الفرنسي نغولو كانتي النتيجة بهدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول، فيما قلص التركي بوراك إنجه الفارق للأخدود في الشوط الثاني. ورفع الاتحاد رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الأخدود عند تسع نقاط في المركز السابع عشر. وفي مباراة أخرى، حقق الحزم فوزاً صعباً على ضيفه ضمك 2-1، بعد تأخره بهدف، إذ قلب النتيجة في الدقائق الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، مقابل 11 نقطة لضمك في المركز الخامس عشر.